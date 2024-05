(Mi-lorenteggio.com) Voghera, 28 maggio 2024 – Poco prima delle ore 9.30, in via Pacchiarotti, 8, un operaio di 60 anni si è tagliato ad un braccio con del materiale di vetro. Soccorso da un’ambulanza e da un’automedica, il ferito è stato trasportato in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia.

V. A.