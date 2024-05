RHO – SERATA FINALE POETI DIALETTALI DEL MILANESE

(mi-lorenteggio.com) Rho, 31 maggio 2024 – L’“Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo” (AGCAM) e “Rhaudum Genius Loci”, con la collaborazione di Luisa Cozzi e Christian Colombo e con il patrocinio del Comune di Rho, hanno il piacere di presentare la terza ed ultima serata della seconda rassegna “ALLA RADICE DELLE PAROLE – I POETI DIALETTALI DEL MILANESE”. L’evento è in programma sabato 15 Giugno 2024 alle ore 18:30 presso il cortile della storica “Cascina Conti”, in Via San Martino 19 a Rho (MI). Ospite della serata: DANIELE GAGGIANESI. Daniele Gaggianesi (1983) è un attore e poeta contemporaneo. Nato e cresciuto a Corsico (MI), parallelamente all’attività teatrale porta avanti un percorso di ricerca poetica, iniziato con la reinvenzione del dialetto milanese. Gaggianesi canta e recita le sue poesie/canzoni, accompagnato da una chitarra. Gaggianesi scrive, come ama sottolineare, nel dialetto milanese del “ventunesimo secolo” e racconta storie di tutti i giorni che si sviluppano davanti ai suoi occhi, o provenienti direttamente dalla cronaca quotidiana. Dopo aver ricevuto il premio «Tirinnanzi» per la sua raccolta “Quand finìssen i semafor” (Arcipelago Itaca edizioni) si è aggiudicato, nel 2018, il premio Giovanni Testori con un giallo atipico in versi. Il poeta è già stato applaudito ospite, nella serata finale della prima edizione della manifestazione, lo scorso anno. Presenterà come sempre la serata la giornalista Luisa Cozzi (Direttrice di “Poetando”, trasmissione dell’emittente TV “Rete 55”), con l’introduzione di Alberto Aguzzi dell’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo (AGCAM). Al termine dell’incontro con il poeta, breve trasferimento nella contigua e rinomata “Trattoria Zanini”, per gustare una tipica cena “lombarda” a base di antipasto di verdure di stagione (cotte e crude), risotto alla milanese con oss büs di vitello, crostata di frutta, acqua, vino e caffè. La quota di partecipazione all’incontro, compresa la cena, è di 35 €; 10 € il costo “solo” per presenziare all’incontro con Gaggianesi. LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA AL NUMERO 346 9552895 (ALBERTO AGUZZI).

