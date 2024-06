IRCCS Policlinico San Donato: arriva il progetto “Quattro zampe in corsia”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 giugno 2024 – Oggi è stato un pomeriggio davvero speciale per i bimbi del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato). A sorprendere i piccoli pazienti, un ospite davvero speciale: Teodoro, un golden retriver che ha riempito di gioia i corridoi dell’ospedale, portando tanta allegria.

Il progetto si chiama “Quattro zampe in corsia” ed è la nuova iniziativa che, per tutto l’anno 2024, prenderà piede in molte strutture ospedaliere del Gruppo San Donato, in collaborazione con GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo che si occupa da sempre di umanizzazione delle cure.

L’attività è nata interamente grazie al sostegno di Fondazione Prossimo Mio, fondata nel 2019 per volontà di Floriana Priori e Paola Priori Koelliker. La fondazione ha come obiettivi la promozione e il supporto di progetti di ricerca scientifica, di sostegno e di assistenza delle categorie più fragili.

Il progetto “Quattro zampe in corsia” prevede esperienze di interazioni positive che derivano dalla relazione uomo-animale, guidate da un team di professionisti, al fine di migliorare o mantenere lo stato di salute e benessere fisico, psicologico e sociale della persona, nel rispetto dell’animale. Le attività previste insieme ai cani sono molte: dalle prestazioni a valenza terapeutica, ludico-ricreativa e riabilitativa, fino ad esperienze di tipo educativo.

