Rho. Giovedì Summer Fest: al via il 13 giugno l’estate a ritmo di musica

(mi-lorenteggio.com) Rho, 5 giugno 2024 – Confidando in un meteo meno avverso di quello delle ultime settimane, prenderà il via il prossimo 13 giugno Giovedì Summer Fest, il tradizionale appuntamento estivo che unisce negozi aperti fino a tardi il giovedì sera, occasioni musicali e buon cibo in alcuni punti del centro.

Il programma di quest’anno si articola su due piazze, con un tema diverso ogni sera e diverse proposte di intrattenimento: piazza Jannacci sarà dedicata a spettacoli dal vivo e momenti di ballo, con alcuni momenti dedicati alle famiglie e agli anziani; piazza San Vittore sarà dedicata ai giovani, con diversi DJ che si esibiranno dal Tourist Infopoint. Il programma tiene insieme proposte per diverse fasce di età, così da offrire a tutta la cittadinanza occasioni per stare insieme e vivere la città in un’atmosfera di festa.

Tema della prima serata, il 13 giugno, sarà End of school party, per festeggiare la fine dell’anno scolastico: mentre in piazza San Vittore il dj di Radio 105 Pippo Palmieri animerà il cuore della città, in piazza Jannacci l’associazione “Quelli del” metterà in scena lo spettacolo per famiglie “Prossima fermata … emozione”.

Giovedì 20 giugno, attendendo il Solstizio d’estate, sarà Radio Mast ad accompagnare a ritmo di musica quanti si raduneranno in piazza San Vittore. Davanti al Teatro Civico, invece, animazione con Asd City Dance Academy.

Il 27 giugno Rainbow Night, la notte dell’arcobaleno per celebrare la diversità: dj Radio Mast e collettivo FELAB in piazza San Vittore, mentre in piazza Jannacci è previsto l’evento “Proud to be us” a cura di Spazio Mast, Caminante APS e Casa Azul con la partecipazione di famiglie arcobaleno, artisti e cittadini impegnati sul fronte dei diritti LGBTQIA+.

Luglio si aprirà giovedì 4 con Jazz & Dance: in piazza San Vittore Dj Radio Mast affiancati dal collettivo WHYNOT, mentre davanti al Teatro si darà spazio al Jazz Club con Marco Mariani Sextet.

L’11 luglio il tema sarà Music&Fitness: i DJ di Radio Mast saranno affiancati dal collettivo PERIFERICA, mentre nell’altra piazza largo ai piccoli con la Baby dance e Motivational fitness con Fabio Milani.

Il 18 luglio lo slogan non può che essere “Solo musica italiana” perché ad animare piazza San Vittore sarà niente meno che Radio Italia Party con i dj più amati della emittente. In piazza Jannacci atmosfere più tranquille con il Jazz Club coordinato da Italian Songs Project.

Giovedì 25 luglio Closing Party: gran finale con DJ Radio Mast associati ai collettivi PERIFERICA e FLYZONE per dare ritmo a piazza San Vittore. Nella vicina piazza Jannacci saranno protagonisti anche gli anziani con i gruppi di ballo delle associazioni presenti in città.

Nelle due piazze saranno presenti ogni giovedì sera punti food and bevarage. I commercianti che lo desiderano potranno esporre i prodotti all’esterno del negozio, su apposite bancarelle. Tanti negozi e pubblici esercizi terranno aperte le rispettive sedi auspicando che i rhodensi (e non solo) trovino occasioni di shopping e di svago. Un’occasione per animare insieme la città.