A Briosco, consegnate borracce agli alunni degli istituti primari

Omaggio green di BrianzAcque e del Comune per una scuola sempre più “plastic free”

(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 giugno 2024 – Continua la campagna di BrianzAcque finalizzata a dotare la popolazione delle scuole dell’obbligo di Monza e Brianza di borracce. Alla vigilia della conclusione dell’anno scolastico, l’iniziativa ha fatto tappa a Briosco. In un clima festoso, 85 bambini delleclassi prime e seconde degliistituti Elena d’Aosta e Alessandro Manzoni della frazione di Capriano, hanno ricevuto in omaggio i contenitori termici per valorizzare la bontà dell’acqua pubblica e per ridurre l’ inquinamento prodotto da plastica e rifiuti. La distribuzione delle borracce è avvenuta per mano dei vertici di BrianzAcque e dell’Amministrazione Comunale nella piena convinzione che le nuove generazione siano le migliori interpreti delle nuove sensibilità in tema ambientale.

Tra i banchi di scuola è così arrivato un regalo bello e utile, che i mini studenti potranno utilizzare già durante gli oratori e i campus estivi, come pure in vacanza. L’acqua pubblica distribuita da BrianzAcque è buona, ecologica, economia e sicura perché garantita da puntuali e stringenti analisi di laboratorio. Nelle due scuole, per rendere l’acqua più gradevole al palato e affinarla ulteriormente rispetto a quella che esce dal rubinetto, verranno posizionati due erogatori di risorsa idrica.

Redazione