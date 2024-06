DIRITTI. SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ LGBTQIA+, APPROVATO IL PATROCINIO DEL COMUNE AL MILANO PRIDE 2024

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 giugno 2024 – La Giunta ha approvato nella seduta odierna la concessione del patrocinio comunale al Milano Pride 2024, per ribadire l’impegno dell’Amministrazione a favore dei diritti della comunità LGBTQIA+ e contro ogni forma di discriminazione.



Il programma del Pride, organizzato da CIG Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno, e giunto alla sua 23esima edizione, si estenderà per diversi giorni e culminerà il 29 giugno con la coloratissima parata che dalla Stazione Centrale arriverà all’Arco della pace.



Dal 2011 l’Amministrazione comunale milanese, con il patrocinio, è a fianco dei cittadini e delle cittadine che partecipano a questo importante momento di riflessione, rivendicazione e festa.

