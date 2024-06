Maria Valentina POP e Stan PUT sono i vincitori della 57° edizione del torneo internazionale Tennis Europe Avvenire

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2024 – Si è conclusa la 57° edizione del torneo Avvenire, torneo internazionale Tennis Europe Under 14 Categoria 1, l’unico in Italia, disputato al Club Ambrosiano di Milano dall’1 all’8 giugno.

Vince il titolo maschile l’olandese Stan Put che ha sconfitto in finale il finlandese Alex Tuomolin per 6-0, 6-2.

Vince il titolo femminile la rumena Maria Valentina Pop che ha sconfitto in finale l’israeliana Daniel Baranes con il punteggio di 4-6, 7-6 (3), 7-6 (10)

Due finali che hanno suggellato con un altissimo livello tecnico lo storico torneo di Milano, ma due partite con due storie diverse. Nella prima, quella maschile, ha trionfato senza difficoltà il portacolori dei Paesi Bassi che ha legittimato una superiorità emersa fin dal primo turno del torneo. Nonostante il grande livello espresso dal finlandese, Put ha dominato in 50 minuti senza dare mai segnali di difficoltà e ha concesso appena due game a Tuomolin, entrambi nel secondo set, e ha scritto il suo nome nell’albo d’oro e nel prestigioso “piatto” dell’Avvenire.

La seconda finale è il manifesto del torneo. Una maratona di 3 ore e 13 minuti, un’altalena di emozioni e un equilibrio spezzato solo alla fine di un tie break deciso per 12 a 10. L’israeliana Banares aveva sorpreso tutti e, contro pronostico, ha conquistato il primo set 6-4 e sembrava volare verso il titolo quando sul 3 a 1 ha servito per il 4-1. Poi la rumena Pop è tornata in partita e da lì è partito un testa a testa dove Baranes è andata a servire sul 5-4. Di nuovo un testa a testa fino al tie break del secondo set che ha rimesso la sfida in parità. Il duello senza esclusione di colpi, caratterizzato dalla potenza di Baranes e dalla regolarità di Pop, ha regalato un tie break finale punto su punto al cardiopalma con match point annullati a vicenda fino all’epilogo di 12-10 per la rumena Pop celebrata dal numeroso pubblico delle grandi occasioni in piedi ad applaudire la nuova reginetta del tennis.

Grande soddisfazione e progetti ambiziosi da parte della direzione torneo: “Un avvio in salita che ha però evidenziato una macchina organizzativa capace di far fronte alle difficoltà, in grado di gestire una settimana con più di 400 incontri su due circoli, Aspria Harbour Club e Club Ambrosiano, tra Under 14 e Under 16”, ha sottolineato il direttore del torneo Massimo Morelli, che ha rilanciato: “Abbiamo portato il torneo Under 14 Avvenire a Category One e auspichiamo di consacrarlo a Super Category l’anno prossimo”.

Premio speciale “Rivelazione del torneo Avvenire” ad Alex Tuomolin, premio messo in palio dallo sponsor Renord.

Alla cerimonia finale sono intervenuti i main sponsor Banca Intesa San Paolo e Law Deal che con i loro rappresentanti hanno consegnato il famoso “piatto” dell’Avvenire ai vincitori. La Regione Lombardia che ha patrocinato l’evento rappresentata dal Consigliere Regionale Marco Bestetti e la Federazione Italiana Tennis e Padel nella persona di Roberto Recalcati, consigliere regionale FITP. Il presidente di Sport Watchers, Tommaso D’Onofrio, il gruppo Aspria nella persona di Massimo Lacarbonara e Marco Tonarelli direttore del Club Ambrosiano. Oltre alle coppe e ai fiori anche i premi offerti dallo sponsor Powerade. Supervisor del torneo Alessandro Provasi di Forlì, arbitro della finale maschile Marco Mazzilli di Varese e della finale femminile Beatrice Belotti di Milano.

Doppietta per Stan Put: in coppia con Joris Van Linde (NED) vincono il torneo di doppio: sconfitti in finale il russo Berdin e il rumeno Radu per 6-2, 6-3.

Non è riuscita invece la doppietta a Maria Valentina Pop. Il titolo di doppio va alla coppia della Repubblica Ceca, Veronika Navratilova e Kristyna Prikrylova che superano l’israeliana Manhard e la rumena Pop per 6-3, 6-3.

