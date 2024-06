Rho. Maratona di lettura: un successo di partecipazione

Villa Burba ha accolto occasioni per vivere la lettura superando confini fisici, mentali, culturali

Rho, 8 giugno 2024 – Sabato primo giugno, Villa Burba si è trasformata in un vivace crocevia di culture e generazioni, ospitando la quarta edizione della Maratona di Lettura dal titolo "Parole oltre i confini". Un evento ricco di spunti di riflessione e occasioni di svago, in cui celebrare la lettura e lo sport come strumenti educativi e di superamento di ogni barriera fisica, mentale, culturale o linguistica.

Dalle ore 9.30 alle ore 20.00 il parco e le sale della Villa hanno accolto performance artistiche e sportive, laboratori creativi per adulti e bambini, letture ad alta voce in diverse lingue, giochi letterari, percorsi sensoriali, letture al buio, show cooking con ricette da tutto il mondo, musica dal vivo e incontri con l’autore che hanno coinvolto ed entusiasmato oltre trecento partecipanti.

Molte le occasioni per riflettere e provare a superare i propri confini: la mattinata si è aperta con la lettura di albi illustrati e primi libri per i più piccoli seguiti da laboratori di manipolazione e scoperta dei movimenti, delle emozioni e dei sensi realizzati in collaborazione con Cooperativa Stripes.

Sono stati protagonisti, nel parco, nonni e nonne volontari de “La colazione dei nonni” del progetto “Soli mai”: hanno raccontato storie poetiche e divertenti, ricordando che l’immaginazione non ha età. Nell’area del pergolato è stato possibile conoscere nuove culture attraverso le letture con protagonisti fruitori e volontari delle “Scuole di italiano” di #Oltreiperimetri, mentre nella Biblioteca dei ragazzi diversi gruppi hanno potuto sperimentare un approccio sensoriale della lettura di un testo al buio e scrivere in braille in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi di Legnano.

L’incontro con i poeti Massimo Botturi, Federica Re, Pamela Ruggieri e Manuela Zappa, è stato ricco di racconti e consigli per aspiranti scrittori.

Dopo il pranzo animato dai volontari del F.A.R.O Game e dagli operatori di #Oltreiperimetri con quiz a tema “confini”, il pomeriggio è proseguito con il tour guidato da Caminante APS e Teatro Selvaggio, alla scoperta di Villa Burba trasformata in teatro di letture, incursioni creative e sorprese inaspettate tra gli scaffali della Biblioteca. Così tra uno show cooking con ricette e letture dal mondo, in collaborazione col Laboratorio di comunità Dimensione Donna, la dimostrazione di disegno con l’artista autodidatta Asmaa Bakkar, la descrizione interattiva delle sculture di Franco Fossa, le pagine degli albi illustrati che raccontano le storie dei nonni e dei volontari del progetto “Soli Mai” e le letture animate accompagnate dai gesti tecnici delle ballerine di I.N.Ballet e dell’atleta Fabio Galletta i visitatori hanno potuto scoprire anche gli angoli più segreti della villa.

A concludere la giornata l’incontro con l’autrice Monica Nanetti e la giornalista Paola Piacentini per raccontare luoghi fantastici, avventure (e disavventure) del viaggiare in bicicletta. Immancabile la staffetta letteraria con protagonisti i lettori ad alta voce del laboratorio di comunità “Leggi che ti passa” e delle Biblioteche della città in collaborazione con Silvia Beillard con l’accompagnamento musicale dell’Accademia Musicale Crepaldi.

La Maratona di Lettura si conferma come un appuntamento fisso nel panorama culturale rhodense, un evento capace di offrire a tutti un’occasione unica per vivere la cultura a 360 gradi e riscoprire il piacere della lettura. L’iniziativa fa parte del progetto “Campioni di lettura”, nato per stimolare nuovi lettori, promuovendo il piacere di leggere e creando opportunità non convenzionali e innovative per sperimentare la lettura, anche in contesti inusuali. Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo ed è realizzata dal Comune di Rho insieme a Consorzio Cooperho AltoMilanese, Cooperativa Sociale Intrecci, Caminante APS, in collaborazione con la Biblioteca di Villa Burba, il network di welfare comunitario #OltreiPerimetri, Fare Diversamente APS e con il patrocinio CSBNO.

Per restare aggiornati o per rivivere la quarta Maratona di Lettura e le edizioni passate: maratonadilettura.org.

