Diventa pilota: i vantaggi di iscriversi ad una scuola di volo sportivo

Milano, 9 giugno 2024 – In Italia sono presenti circa 60.000 piloti amatoriali. È un peccato che si tratti di un numero così basso rispetto al totale della popolazione perché tutti dovrebbero provare almeno una volta il fascino di volare. Avete sempre voluto fare quest’esperienza, ma non sapevate come? Adesso, grazie ad una scuola di volo sportivo, il sogno diventa realtà.

Se siete pronti ad imparare a volare, non esitate ad iscrivervi in una scuola specializzata nel settore del volo, come la scuola di volo in Lombardia Pilota per Sempre. Scopriamo insieme tutti i vantaggi di iscriversi a una scuola di volo sportivo.

Cos’è il volo sportivo?

Il volo da diporto o sportivo, abbreviato in VDS, consiste nel pilotare velivoli, seguendo i principi del volo a vista. Al contrario del volo di linea, il VDS ha esclusivamente degli scopi sportivi o ricreativi. Per cui, non si riceve una remunerazione per queste prestazioni, ma ci si limita a divertirsi.

Il volo sportivo include le attività di volo acrobatico, volo a vela, volo in idrovolante e il volo su aeromobili ultraleggeri. Chiunque può apprendere una di queste tipologie di volo, basta aver voglia di mettersi in gioco.

Perché diventare pilota?

Esistono numerosi motivi per diventare un pilota con l’attestato VDS, alcuni di questi sono:

libertà e senso di avventura: volare è l’unica attività in cui si prova una sensazione di pura libertà. Inoltre, il volo permette di esplorare il mondo da una prospettiva completamente nuova;

volare è l’unica attività in cui si prova una sensazione di pura libertà. Inoltre, il volo permette di esplorare il mondo da una prospettiva completamente nuova; sfida e crescita personale: imparare a volare richiede impegno e dedizione, ma offre tante soddisfazioni. Questo confronto continuo con nuove sfide è una preziosa opportunità di crescita personale;

imparare a volare richiede impegno e dedizione, ma offre tante soddisfazioni. Questo confronto continuo con nuove sfide è una preziosa opportunità di crescita personale; ampliamento degli orizzonti: il volo permette di conoscere nuovi luoghi, culture e persone, ampliando i propri orizzonti. Grazie al volo, la propria visione del mondo cambierà per sempre;

il volo permette di conoscere nuovi luoghi, culture e persone, ampliando i propri orizzonti. Grazie al volo, la propria visione del mondo cambierà per sempre; nuova comunità e amicizie: il mondo del volo è ricco di persone straordinarie con cui condividere la propria passione. Non ci vorrà molto per stringere nuove amicizie;

il mondo del volo è ricco di persone straordinarie con cui condividere la propria passione. Non ci vorrà molto per stringere nuove amicizie; sviluppo di nuove abilità: imparare a volare permette lo sviluppo di abilità cognitive, fisiche e di problem solving, che sono utili in tanti altri ambiti della vita, come in quello professionale;

Ora che conosciamo alcuni buoni motivi per diventare piloti, bisogna scegliere con cura una scuola di volo sportivo.

Come scegliere una scuola di volo sportivo

Per scegliere una scuola di volo sportivo adatta alle proprie esigenze, bisogna prima considerare i propri obiettivi. Per questo motivo, bisogna sapere quale tipologia di esperienza di volo si desidera praticare e qual è la motivazione che vi spinge a intraprendere questo percorso.

In seguito, bisogna ricercare una scuola di volo sportivo adatta a questi obiettivi. Quindi, è fondamentale individuare una scuola che offre il corso scelto. Prima di iscriversi, è bene visitare di persona la scuola selezionata. Se ci si sente a proprio agio con l’ambiente e con gli istruttori di volo, si può procedere con l’iscrizione.

Cosa aspettarsi da un corso di volo sportivo

Ogni corso di volo sportivo include sia delle lezioni teoriche che delle lezioni pratiche. Le prime avvengono a terra per acquisire le conoscenze tecniche necessarie per volare in sicurezza. Invece, le lezioni pratiche vengono effettuate in volo insieme a un istruttore. Inoltre, sono presenti degli esami teorici e pratici per valutare le conoscenze e le abilità degli allievi. Al termine del corso, l’allievo otterrà il brevetto di pilota che gli permetterà di volare in autonomia.

Quanto costa diventare pilota?

Il costo complessivo per conseguire il brevetto di pilota, è sui 3.000€ circa, esclusa la quota d’iscrizione al club di volo. Bisogna prendere in considerazione anche i costi relativi agli esami, ai materiali didattici e all’assicurazione. Quest’ultima è obbligatoria per coprire possibili rischi durante il volo.

Consigli per iniziare a volare

Prima di iscriversi ad una scuola di volo sportivo, sarebbe meglio contattare la scuola e fissare un primo incontro conoscitivo per richiedere delle informazioni aggiuntive o effettuare un volo di prova. Molte scuole offrono dei voli di prova a un prezzo accessibile per permettere agli aspiranti piloti di provare l’emozione del volo.Ora che conoscete tutti i vantaggi di iscriversi ad una scuola di volo sportivo, non esitate a realizzare il vostro sogno. Con la giusta preparazione potrete finalmente volare.

L. M.