MONZA. ARRESTATO IL MARITO UCRAINO CHE HA ACCOLTELLATO MOGLIE E FIGLIO

(mi-lorenteggio.com) Monza, 10 giugno 2024 – All’alba di lunedì 10 giugno, intorno alle ore 6.35, è giunta alla Centrale Operativa della Questura di Monza e della Brianza una chiamata dalla Centrale Operativa del 118 che segnalava un’aggressione con arma da taglio avvenuta in strada in via Ariosto nr. 7. Una nuova chiamata al numero di emergenza segnalava nella stessa via un uomo che aveva accoltellato moglie e figlio e, mentre le vittime giacevano in strada, l’aggressore si trovava ancora sul balcone di casa. Giunti immediatamente sul posto, gli equipaggi della Polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza hanno provveduto a far accesso all’appartamento dal balcone ove si intravedeva la sagoma dell’uomo e, dopo avergli intimato di stendersi a terra, lo hanno bloccato e trasportato presso gli Uffici della Questura. Contestualmente gli operatori della Polizia Scientifica della Questura di Monza e della Brianza, unitamente al personale del Gabinetto Polizia Scientifica di Milano hanno proceduto ai rilievi sul luogo del fatto per la ricostruzione della scena del crimine. Dalla prima ricostruzione dei fatti è emerso che un uomo di cittadinanza ucraina, del 1968, si era recato presso l’abitazione della ex moglie accedendo all’abitazione tramite la porta di accesso presumibilmente lasciata aperta e, una volta aggredita la donna con un’arma da taglio, colpiva anche il ragazzo che, uscito pochi istanti prima dall’abitazione, aveva udito le urla della madre, facendovi poi immediato rientro per accertarsi di cosa stesse succedendo. Le vittime, entrambe di nazionalità ucraina e regolari sul territorio nazionale, soccorse immediatamente dai vicini di casa, sono state trasportate in codice rosso presso il San Gerardo di Monza ed il Niguarda di Milano, per diverse ferite alle braccia e all’addome ed attualmente sono in prognosi riservata – non in pericolo per la vita. Per i fatti accaduti nella mattina del 10.06.2024, l’uomo è stato arrestato per il delitto di tentato omicidio e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza, che già nel pomeriggio odierno procederà all’interrogatorio di garanzia.