CESANO. TROPPI CARRELLI DELLA SPESA ABBADONATI, ARRIVA L’ORDINANZA: AL VIA LE MULTE

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 28 settembre 2021 – La lotta al degrado, a Cesano Boscone, passa anche dal prevenire l’abbandono sul territorio dei carrelli della spesa.

Ecco perché il sindaco Simone Negri ha firmato un’ordinanza, che prevede il divieto di condurli all’estero dei parcheggi in uso agli esercizi commerciali.

Almeno una settantina quelli rinvenuti abbandonati nell’ultimo periodo in luoghi pubblici, come marciapiedi e aiuole, espressione di un malcostume purtroppo diffuso. Non solo un problema di decoro, ma anche un ostacolo per gli utenti della strada.

Le misure contenute nel provvedimento sono rivolte ai cittadini, per i quali vige il doppio divieto di condurre i carrelli della spesa all’esterno dei parcheggi del supermercato e quello di abbandonarli sul suolo pubblico. E ai proprietari degli esercizi commerciali, a cui viene chiesto di provvedere alla sorveglianza per scongiurarne l’abbandono in strada, esponendo in modo ben visibile l’oggetto della nuova ordinanza comunale, e di ritirarli entro tre giorni dall’avviso di ritrovamento su strada.

Per chi non rispetta le regole è prevista una sanzione amministrativa da 50 fino ad un massimo di 300 euro.

Il weekend, davanti alla stazione e davanti alle fermate dei bus, che portano a Milano, numerosi sono i carrelli abbandonati dai clienti dei centri commerciali.

