Di Marco (M5S): «Il Superbonus 110% traina lavoro ed economia. In Lombardia aperti 14.385 cantieri»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 gennaio 2022 – Nicola Di Marco (Capogruppo M5S Lombardia): «Lavoro, investimenti e tutela dell’ambiente è quanto, dati alla mano, il Movimento Cinque Stelle sta realizzando in Lombardia grazie al Superbonus 110%. Il report pubblicato da Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile n.d.r.), aggiornato al 31 dicembre 2021, certifica l’impatto della misura sul territorio regionale. Oltre 14mila cantieri aperti, per un totale di due miliardi e seicentomila euro di investimenti. Tutte risorse i cui benefici ricadono direttamente su lavoro, sull’ambiente e sulle tasche dei lombardi. Se infatti può risultare superfluo soffermarsi sull’impatto positivo del Superbonus 110% del M5S sul lavoro: più cantieri significa più impiego; non va dimenticato quanto questa misura abbia rilevanza sia a tutela dell’ambiente, che sui conti delle famiglie. Il Superbonus 110% del M5S sta rendendo possibile la riqualificazione energetica degli edifici della nostra Regione, rendendoli maggiormente sostenibili e meno impattanti dal punto di vista ambientale. Allo stesso tempo l’efficientamento energetico degli edifici, o delle singole unità immobiliari, comporta una drastica riduzione dei consumi, consentendo alle famiglie notevoli risparmi in bolletta. Il superbonus 110% non è solo un investimento che si ripaga da solo, quanto piuttosto uno strumento in grado di alimentare un circolo virtuoso trainante per la ripresa economica del nostro territorio» così Nicola Di Marco, capogruppo del M5S in Regione Lombardia, in merito ai dati relativi all’utilizzo del Superbonus 110% in Lombardia.