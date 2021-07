Il dirigibile Goodyear sorvola Milano e Monza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 luglio 2021 - Dopo il ritorno nei cieli dello scorso anno, il Goodyear Blimp sta visitando molte altre città ed eventi nel 2021, inclusa la città di Milano. Il dirigibile sorvolerà la metropoli così come la tappa della 6 Ore di Monza del FIA World Endurance Championship (WEC), fornendo agli appassionati di motorsport una copertura aerea della gara. Il mitico Blimp ha fatto tappa a Milano il 15 luglio, dove è rimasto per i due giorni successivi. Il 18 luglio, l'ambasciatore del marchio Goodyear sorvolerà la 6 Ore del WEC di Monza, consentendo agli appassionati di gare di durata di avvistare l'icona nel cielo. Per tutti coloro che guardano la gara da casa, l'azione vista dal Goodyear Blimp sarà parte della trasmissione in diretta sul canale Eurosport 2, nonché sulla piattaforma Eurosport Player (www.eurosportplayer.com). I passeggeri avranno l'opportunità irripetibile di salire a bordo del dirigibile e sorvolare i monumenti di Milano. Goodyear è tornato al WEC nel 2019 e dopo due vittorie di classe è stato nominato partner esclusivo di pneumatici della categoria prototipi LMP2. Sulla strada per Milano, il dirigibile ha fatto un viaggio di tre giorni, sorvolando diverse località, tra cui Memmingen, Monaco e Wels (12 luglio); St. Pölten, Hartberg, Celje, Lubiana e Gorizia (13 luglio); Venezia, Padova, Verona e Milano (14 luglio). Il dirigibile operativo in Europa è un dirigibile semirigido Zeppelin NT di marca Goodyear. Questo modello è oggi il più grande del suo genere al mondo. Visto nei cieli sin dagli anni '10, l'ambasciatore del marchio del produttore di pneumatici non solo offre esperienze irripetibili, ma viene anche utilizzato per la copertura di eventi importanti, tra cui la 24 Ore di Le Mans. Malachy Tuohy, Head of Communications, Consumer Europe, ha dichiarato: “Siamo davvero felici di portare il Goodyear Blimp in Italia. Questo iconico dirigibile che molte persone amano consentirà loro di vedere la 6 Ore di Monza da una prospettiva diversa e avvicinerà anche i fan al marchio Goodyear”.