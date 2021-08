(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 agosto 2021 – Questa notte, alle ore 3.50, in via delle Forze Armate nel tratto tra l’incrocio con via Olivieri e via Creta, 7 persone sono state soccorse dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario e medi co di cinque ambulanze e un’automedica. Tre feriti sono stati trasportati in codice verde e due in codice giallo negli ospedali del territorio.

Redazione