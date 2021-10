INDAGINE DI SODDISFAZIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI COMMERCIALI PREMIA AMSA: 7,9 LA MEDIA DEI VOTI ATTRIBUITI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre 2021 – L’89% degli operatori commerciali – con un voto medio pari a 7,9 –

si dichiara soddisfatto del servizio offerto da Amsa e ritiene che la società offra alle imprese e

ai cittadini un servizio efficiente (89%, di cui 32% ritengono il servizio «molto efficiente»), in linea

con le aspettative e in miglioramento. È quanto risulta da un’indagine telefonica condotta

dall’istituto Piepoli su un campione di 300 operatori del commercio e delle attività

produttive distribuiti su tutto il territorio milanese.

I risultati delle rilevazioni sono positivi: il 93% degli operatori intervistati si dichiara soddisfatto

con un punteggio medio pari a 8,1 della raccolta dei rifiuti urbani, in particolare dell’umido che

risulta essere il servizio più apprezzato. L’attenzione dei cittadini nei confronti della raccolta

differenziata è confermata dai risultati: infatti, la totalità dei rispondenti ritiene importante effettuarla

in modo corretto. Buono anche il risultato relativo alla soddisfazione per il servizio di pulizia delle

strade e dei marciapiedi (86% di soddisfatti, con valore medio pari a 7,7).

Amsa ha approfondito, su un campione di 200 clienti, anche il grado di soddisfazione espresso sui

servizi integrativi a pagamento. Molto buona la valutazione espressa per la raccolta supplementare

(90% soddisfatti con valore medio pari a 8,1), particolarmente apprezzati i tempi e la facilità di

attivazione del servizio. Tra le offerte maggiormente preferite c’è anche il noleggio contenitori, che

ottiene da parte degli utenti valutazioni positive (89% soddisfatti con valore medio pari a 8,0).

L’integrità e la funzionalità dei contenitori sono gli elementi con il punteggio medio più alto (8,1)

Tutti gli aspetti relativi all’attivazione dei servizi integrativi ottengono buone valutazioni con valori

medi pari o superiori a 7,8. Il canale di contatto maggiormente utilizzato è il numero verde

commerciale.