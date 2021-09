Infortunio a Settimo Milanese, operaio colpito da bancale

(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 30 settembre 2021 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30, in un’azienda sita in via Edison 68/70, un operaio di 51 anni è stato colpito da un bancale caduto da circa 1,5m di altezza, riportando un trauma cranico, un trauma arto superiore ed inferiore. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice giallo.