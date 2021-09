LA REGIONE FINANZIA LA MESSA IN SICUREZZA DI 5 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 15 settembre 2021 – La Giunta regionale ha infatti approvato una delibera che autorizza il finanziamento di 231 interventi per la sicurezza stradale e tra i beneficiari c’è anche il Comune di Bareggio. “Nei mesi scorsi siamo intervenuti sui cinque attraversamenti più pericolosi – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Pirota -, ma ne avevamo individuati altrettanti che necessitavano di una messa in sicurezza piuttosto urgente. Abbiamo così partecipato al bando di Regione Lombardia e con grande soddisfazione abbiamo saputo che il nostro progetto rientra tra quelli finanziati”.

L’Amministrazione comunale interverrà nelle vie Gallina, Morandi, Madonna Assunta, Girotti e Primo Maggio installando una segnaletica verticale luminosa con fasci di luce che illumineranno tutto l’attraversamento pedonale, in modo tale da renderlo visibile anche al buio e a distanza. Per potere usufruire del finanziamento, i lavori dovranno essere conclusi entro settembre 2022. “I 42.000 euro della Regione copriranno il 70% del costo dell’intervento – continua l’assessore Pirota -. In variazione di bilancio prevederemo la rimanenza e tutte le spese necessarie per gli allacciamenti della corrente. A questo proposito, do una buona notizia: il lungo iter per l’illuminazione degli attraversamenti realizzati l’anno scorso (che non è dipeso da noi, ma da Enel che doveva installare delle centraline) è ormai in dirittura d’arrivo e nel giro di un mese al massimo sarà concluso”.

“Ringrazio la Giunta regionale, che ha messo a disposizione degli Enti Locali quasi nove milioni di euro per la sicurezza stradale – aggiunge Silvia Scurati, consigliere regionale e comunale -, e faccio i complimenti all’Amministrazione comunale di Bareggio, che ancora una volta ha saputo cogliere le opportunità offerte dai bandi sovralocali e, grazie a questi fondi, andrà a mettere in sicurezza cinque attraversamenti pericolosi”.