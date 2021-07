Lissone. Maxi-schermo nel cortile delle Scuole Buonarroti per seguire Italia-Spagna

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 5 luglio 2021. Martedì 6 luglio, presso il Cortile delle Scuole Buonarroti (via dei Platani), alle ore 21.00 si potrà assistere alla Semifinale dell’Europeo di calcio tra Italia e Spagna sul maxischermo allestito dal Comune di Lissone.

Per accedere alla visione su maxi-schermo (199 posti a sedere), sarà necessario presentarsi con congruo anticipo all’esterno delle scuole Buonarroti per consentire le operazioni di registrazione obbligatorie per ottemperare alle normative anti-contagio.

L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento dei 199 posti), ampia disponibilità di parcheggio libero nei pressi di via dei Platani. Nel corso dell’evento, verranno rispettate tutte le normative anti-Covid 19 attualmente in vigore.

La prevista proiezione di “Gli Anni più belli”, primo appuntamento inserito nell’ambito della rassegna Cinema Sotto le Stelle, è rinviata a mercoledì 14 luglio sempre con inizio alle ore 21.30.

“La passione per gli Azzurri ha riunito l’Italia dopo un periodo di estrema sofferenza per l’emergenza sanitaria – dichiarano il Sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore al Marketing Territoriale Alessandro Merlino – invitiamo i cittadini a venire per tifare la nostra Nazionale nella sfida con la Spagna, penultimo passo di uno straordinario cammino che speriamo ci conduca alla vittoria”.

V.A.