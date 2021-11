“Lucca Comics & Games 2021” torna un successo grazie al lavoro di squadra delle istituzioni

(mi-lorenteggio.com) Lucca, 2 novembre 2021 – Con le necessarie cautele e le misure di contenimento adottate la manifestazione “Lucca Comics & Games, è tornata ad essere un festival dedicato a tutti, bambini e adulti, ed un grande evento culturale.

Al Comune e agli organizzatori – tra Lucca Crea srl – è spettato il compito di individuare una formula della manifestazione coerente con le prescrizioni normative dettato dallo stato di emergenza sanitaria (articolazione su 4 giorni anziché su 5 come in passato, delocalizzazione dei siti, assenza di spettacoli all’aperto, prevendita esclusivamente on-line, limitazione giornaliera dei biglietti, accesso ai siti solo mediante presentazione di green pass).

Al sereno svolgimento hanno anche contribuito, con forte impegno, le istituzioni statali e locali, che lavorando insieme, hanno creato le migliori condizioni per la buona riuscita e la sicurezza dell’evento e ancora una volta l’edizione in programma dal 29 ottobre al 1° novembre si è svolta all’insegna della più stretta integrazione tra profili di safety e di security.

La prefettura ha organizzato, a partire da luglio scorso, quattro sedute di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per favorire la cooperazione tra le diverse istituzioni coinvolte e individuare le linee di indirizzo della pianificazione e del coordinamento generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, poi sviluppati in sede di coordinamento tecnico operativo dalla questura.

E’ stato potenziato il dispositivo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia , con impiego di specialità (artificieri, cinofili, stradale, polfer), e disposto il divieto di sorvolo sulla città e, con provvedimento del prefetto, il divieto di trasporto di armi, esplosivi e gas durante l’intera manifestazione.

A conclusione della manifestazione, il prefetto Francesco Esposito ha espresso gratitudine e apprezzamento per il qualificato impegno di questura, Carabinieri, Guardia di finanza e Vigili del fuoco e per l’elevata professionalità dimostrata da tutti gli operatori coinvolti. Il prefetto ha ringraziato anche il servizio del 118 e i volontari impiegati.