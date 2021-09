MITO 2021: inaugurazione a Milano l’8 settembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2021 – La serata d’apertura dell’edizione 2021 di MITO SettembreMusica è in programma al Teatro Dal Verme di Milano mercoledì 8 settembre alle 21, e all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino giovedì 9 settembre. Protagonisti l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il suo Direttore emerito Fabio Luisi, con il pianista svizzero Francesco Piemontesi in veste di solista. In programma la prima esecuzione italiana di subito con forza della compositrice coreana Unsuk Chin, il Concerto n. 25 in do maggiore KV 503 di Mozart e la Sinfonia n. 8 di Beethoven.

Teatro Dal Verme / ore 21:00

RITMI

Musiche di Unsuk Chin, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Fabio Luisi, direttore

Francesco Piemontesi, pianoforte

Introduzione al concerto di Gaia Varon

Posto unico numerato € 10

Teatro Dal Verme / ore 16:30

ASSENZE

Musiche di Manuel De Falla, Maurice Ravel, George Crumb, Lili Boulanger e Hugo Wolf.

Sophia Burgos, soprano

Daniel Gerzenberg, pianoforte

Introduzione al concerto di Enrico Correggia

Posto unico numerato € 5

Spazio Teatro 89 / ore 21:00

QUARTETTI

Musiche di Franz Joseph Haydn, Antonín Dvořák.

Albion Quartet

Tamsin Waley-Cohen, Emma Parker, violini

Ann Beilby, viola

Nathaniel Boyd, violoncello

Introduzione al concerto di Luigi Marzola

Posto unico numerato € 3