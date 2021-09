Trezzano. “Non sono un murales” – Inaugurazione dell’opera realizzata da Progetto IN&OUT

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 27 settembre 2021 – Anche Progetto In&Out aderisce infatti a Non sono un murales – Segni di comunità, iniziativa promossa da Acri, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio e Con i Bambini, in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni che si festeggia il primo ottobre di ogni anno.

SEGNI DI COMUNITÀ

Evento di inaugurazione del murales

Venerdì 1° OTTOBRE, ore 17.30

Parco del Centro Socio Culturale – Via Manzoni 10, Trezzano sul Naviglio

Per l’occasione Trezzano sul Naviglio si andrà ad aggiunge alle circa 100 città italiane coinvolte nel progetto mettendo a disposizione un muro all’interno del parco del Centro Socio Culturale di via Manzoni.

Protagonisti dell’intervento artistico saranno i ragazzi e le ragazze del nostro “Presidio ad Alta Densità Educativa” Polo Ulisse – Centro multifunzionale per le famiglie e il territorio guidati dagli artisti di Associazione We Run the Streets.

Con il sostegno del Comune di Trezzano sul Naviglio

Progetto IN&OUT promuove la prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastici di adolescenti 11-17 anni nel distretto di Corsico (MI), con particolare attenzione ai BES delle scuole medie e ai minori del circuito distrettuale della Tutela Minori e Famiglia. Una iniziativa finalizzata a riportare la Scuola al centro della vita della comunità e a rilanciare il territorio come luogo denso di occasioni di crescita.

Il progetto agisce dentro e fuori la scuola sia con azioni dirette sia attraverso il potenziamento della comunità educante.

Progetto IN&OUT è un progetto che vede coinvolte Cooperativa Sociale LULE (CAPOFILA), Cooperativa Sociale Ripari, Cooperativa Sociale Koinè, Cooperativa Sociale Dike, Cooperativa Musica e Muse, Fondazione Shapdiz, Ististuto Italiano di Valutazione, Centro Studi Riccardo Massa accanto a 4 scuole del territorio e ai 6 Comuni del Corsichese.

Un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile