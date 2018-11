IMPRESE, MATTINZOLI A CREMA: REGIONE VUOLE TRASFORMARE ‘POLO COSMESI’ IN CLUSTER MAKE UP

(mi-lorenteggio.com) Crema/CR, 08 novembre 2018 – L’assessore regionale allo

Sviluppo di Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli ha

partecipato oggi all’Innovation Day organizzato dal ‘Polo della

Cosmesi’ di Crema in provincia di Cremona.

Un Polo dai numeri produttivi altissimi e di caratura

internazionale. Un settore che può essere davvero considerato un

sinonimo d’eccellenza.

“Il 65 % del make up mondiale – ha ricordato Mattinzoli – è made

in Italy, un mercato che vale 14 miliardi di euro. L’82% per

centro delle imprese è collocata nel Nord del Paese e il 51% è

proprio qui a Cremona. Dobbiamo prendere atto di questi dati per

strutturare e coordinare ulteriormente questa realtà con

l’obiettivo di arrivare al cluster del make up partendo proprio

dalla filiera di eccellenza. E’ dunque fondamentale accelerare i

tempi per non farci rubare qualcosa che è patrimonio della

realtà cremasca”.

“Su questo tema – ha proseguito l’assessore Mattinzoli – è

significativo che gli assessorati della Giunta Regionale portino

avanti un’azione comune perché non si puo’ parlare di sviluppo

economico senza prendere in considerazione, ad esempio, la

formazione. Avete, infatti, bisogno – ha detto Mattinzoli

rivolgendosi agli imprenditori del Polo – di persone che vengano

formate nella competenza e nella capacità di essere innovative.

Per questa ragione – ha aggiunto – ho avviato un dialogo

costante con l’assessore alla Formazione e al Lavoro, Melania

Rizzoli, e ritengo questo modo di lavorare un valido esempio di

sinergia”.

Citando poi l’intervista del presidente di Regione Attilio

Fontana apparsa oggi su un quotidiano, Mattinzoli ha spiegato

che la politica di Regione è indirizzata a “sostenere l’impresa

perché ciò vuol dire vuol dire sostenere la crescita e creare

così nuovi posti di lavoro. Le infrastrutture sono necessarie

per fare questo, bisogna essere vicini al mondo dell’impresa

anche attraverso bandi, attraverso il sostegno alla media e

piccola impresa e compiere un’azione, anche tenendo in

considerazione il sette anni di programmazione comunitaria, per

creare, dal 2021 al 2027, lo sviluppo del nostro territorio”.

