Giorno della Memoria: a Lissone quattro gli appuntamenti per non dimenticare

In occasione della Giornata della Memoria di sabato 27 gennaio, istituita in ricordo delle vittime dei totalitarismi del XX secolo ed in particolare in memoria dello sterminio del popolo ebraico, l’Amministrazione comunale promuove quattro appuntamenti rivolti a tutte le fasce d’età

Stampa notizia



Articoli più letti

Condividi la notizia su: