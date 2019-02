MILANO. AL NIGUARDA UN CENTRO PER TRATTARE IPOVISIONE BAMBINI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 febbraio 2019 – Un approccio multidisciplinare per i

gravi disturbi della funzione visiva in età pediatrica.

Un parto pretermine, sofferenze prenatali e neonatali, anomalie

genetiche possono essere causa di complesse patologie, che,

nonostante un adeguato trattamento medico e chirurgico, portano

a gravi riduzioni visive.

Agire precocemente, in questi casi, è fondamentale per

migliorare la qualità di vita dei piccoli e delle loro famiglie.

Con questo obiettivo è stato inaugurato, all’ospedale Niguarda

di Milano, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare

Giulio Gallera, un centro dedicato alla presa in carico dei

bambini affetti da ipovisione.

Grazie a un team multi professionale di specialisti, che

comprende oculisti infantili, ortottisti, neuropsichiatri

infantili, fisioterapisti e psicologi, l’inquadramento

diagnostico-terapeutico e l’intervento riabilitativo vengono

strutturati sulle esigenze dei piccoli pazienti.

Il numero di persone ipovedenti in Italia supera quota 1,5

milioni.

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE PER RISPONDERE IN MODO EFFICACE

-“Questo centro rappresenta l’esatta fotografia dell’evoluzione

del sistema sanitario che stiamo attuando – ha detto Gallera –

ovvero il passaggio dal concetto di ‘cura del paziente’ a quello

di ‘prendersi cura’ della persona, in questo caso dei bambini,

in un’alleanza sinergica fra ospedale e territorio. La diagnosi

e la cura richiedono tempi, spazi e modalità dedicate oltre che

personale competente. E, soprattutto, una grande collaborazione

tra specialisti e strutture diverse e con i pediatri di base. È

proprio grazie a un approccio multidisciplinare, infatti, che

riusciamo a rispondere in modo efficace ai bisogni di cura dei

nostri cittadini, assicurando loro l’eccellenza delle

prestazioni e la continuità assistenziale di cui necessitano”.

“Quelle che si manifestano entro il primo anno di vita – ha

spiegato Elena Piozzi, direttore dell’Oculistica pediatrica –

sono situazioni da cui può scaturire una condizione di

ipovisione importante. Più è precoce l’esordio più possono

essere gravi le conseguenze per la vista”.

“Gli interventi abilitativi personalizzati – ha aggiunto Roberto

Vaccari, direttore della Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza – vengono disegnati per favorire compensi al

deficit visivo, prevenire disarmonie dello sviluppo

neuro-comportamentale nella sua globalità, supportando

l’organizzazione della motricità funzionale, dell’attenzione e

dell’interazione. I programmi coinvolgono direttamente i

genitori, anche prevedendo un intervento psicologico clinico di

supporto alla loro funzione educativa”.

IL CENTRO – Il centro di ipovisione ha come asse portante

l’attività dell’Oculistica Pediatrica di Niguarda, primo reparto

in Lombardia interamente dedicato ai disturbi visivi del bambino

dal 1990. Qui ogni anno si effettuano circa 700 interventi

chirurgici e più di 20.000 prestazioni ambulatoriali con una

multidisciplinarietà che coinvolge tutte le specialità

pediatriche presenti nel Dipartimento Materno-Infantile.

Ma la collaborazione valica i “confini” di Niguarda, per una

integrazione con Centri di Riabilitazione visiva presenti sul

territorio. Tutto questo per offrire un percorso assistenziale

completo, in grado di incidere tempestivamente sulle

potenzialità visive e sullo sviluppo globale del bambino.

