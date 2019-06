BAREGGIO. PRESO IL PIRATA DELLA STRADA, ANCORA GRAVI LE CONDIZIONI DEL GIOVANE INVESTITO IN BICI

Il commento del vice sindaco Lorenzo Paietta

(mi-Lorenteggio.com) Bareggio, 29 giugno 2019 – E’ stato identificato il pirata della strada che mercoledì sera ha ridotto in fin di vita un ragazzo di 26 anni all’incrocio tra la via Manzoni e la via Roma . Si tratta di un italiano classe 1975 di Milano con precedenti di polizia, fino a poco tempo fa residente a Bareggio. L’uomo è stato fermato proprio a Bareggio e denunciato per omissione di soccorso e lesioni aggravate.

Nell’impatto, la citybike del giovane è andata completamente distrutta, mentre, la vettura ha perso parte del paraurti, un vetro del faro destro e un altro pezzo. Grazie a questi elementi i Carabinieri della locale stazione, coadiuvati da quelli della Compagnia di Abbiategrasso, hanno individuato subito il modello della macchina, una Smart, elementi indiziari confermati anche da alcune testimonianze, che hanno visto la vettura “sfrecciare” in altre parti del territorio. Fondamentali sono state anche le risultanze investigative giunte dalle immagini di alcune videocamere, grazie alle quali, gli inquirenti sono risaliti all’intestatario della vettura, un uomo residente a Vicenza, che, ha dato in uso la vettura all’uomo, che è stato fermato.

“Un grande ringraziamento alle forze dell’ordine (Carabinieri di Abbiategrasso, Carabinieri di Bareggio e Polizia locale di Bareggio) che da subito hanno lavorato in sinergia per riuscire a rintracciare l’uomo che guidava la Smart nera – commenta il vicesindaco Lorenzo Paietta -. Tengo a sottolineare anche il ruolo fondamentale svolto dalla tecnologia. E’ grazie alle telecamere e ai varchi (oltre alla preziosa testimonianza di una cittadina) se siamo riusciti in poche ore a identificare il colpevole. Ora facciamo tutti il tifo per il ragazzo ferito, le cui condizioni purtroppo sono ancora molto gravi. Nei prossimi giorni andrò personalmente a trovarlo al San Raffaele”.

V. A.