Ritrovato senza vita il corpo del 22enne scomparso da Baranzate

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 12 luglio 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, dopo giorni di ricerche, i Carabinieri di Rho, in un campo tra Rho e Arese, sotto un traliccio dell’alta tensione, hanno ritrovato il corpo privo di vita di Stefano Marinoni, mentre, in una via adiacente hanno ritrovato la sua auto, una Smart bianca con tetto nero.

Il giovane di 22 anni, le cui ricerche erano in corso dallo scorso 4 luglio quando non ha fatto più rientro alla sua abitazione di Baranzate, dove abitava con i genitori, dopoché era uscito a bordo della sua vettura, dicendo che sarebbe tornato subito.

In corso le indagini e tutti gli accertamenti medico legali per capire le cause del decesso e quanto sia avvenuto.

