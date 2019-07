Lombardia Emendamento Bilancio su cani guida. Pase (Lega): “Chiesti 100 mila euro per addestramento nuovi esemplari”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 luglio. È stato approvato dal Consiglio Regionale Lombardo l’emendamento all’Assestamento di Bilancio proposto dal Consigliere leghista Riccardo Pase relativo alle strutture di addestramento dei cani guida destinati ai non vedenti. “Il provvedimento – spiega Pase – prevede lo stanziamento di 100 mila euro nell’anno in corso, per contribuire alla realizzazione di strutture dedicate all’addestramento dei cani guida per non vedenti, che rappresentano un importantissimo e indispensabile supporto per tutte le persone non vedenti, che grazie anche a Regione Lombardia sono messi a disposizione gratuitamente. Nonostante però, l’addestramento di nuovi esemplari sia continuo, la richiesta è sempre in costante crescita e l’affidamento si mantiene, purtroppo ancora su livelli inferiori rispetto ai fabbisogni rappresentati dai richiedenti. Con questo provvedimento – conclude Pase- auspico che si possa contribuire a fornire un reale e concreto supporto per tutti quei cittadini lombardi, già gravati e provati da una patologia invalidante”.

Redazione