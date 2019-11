Il rossetto perfetto per ciascun viso: non esiste il colore universale, ma con la gamma di rossetti Pupa esiste una tinta giusta per rendere attraenti tutte le labbra

Milano, 5 novembre 2019 – Nell’acquisto di un rossetto capita di trovarsi davanti all’espositore esitando tra un’ampia gamma di colori e tonalità. Con una mano completamente ricoperta di prove indelebili della propria indecisione, spesso si preferisce un colore perché si pensa che sia adatto a una determinata occasione oppure perché ci è piaciuto indossato da qualcun altro, ma non è detto che sia la giusta opzione per le proprie labbra.

Scegliere il rossetto corretto non è mai semplice, ma è un elemento da tenere in grande considerazione perché consente di valorizzare il volto, conferendo armonia ai lineamenti, e completa il make-up con un tocco di colore e vivacità.

Certamente non esiste un rossetto che stia bene universalmente e la prima cosa da tenere in considerazione per trovare il rossetto perfetto sono i colori della pelle.

Per scoprire il proprio colore ideale, infatti, è necessario considerare il sottotono della pelle, cioè il colore di base, e di conseguenza la tinta che lo farà risaltare. Esistono tre tipi di sottotono: caldo, freddo, neutro. Per capire a quale categoria si appartiene si deve controllare il colore delle vene sul polso: se il colore delle vene è blu o violaceo, il sottotono è freddo, se il colore delle vene è verdastro il sottotono è caldo, mentre se le vene hanno entrambi i colori, è neutro.

Se si ha un sottotono freddo, i colori più adatti sono il rosa freddo, come “Dust Mauve” della linea “Punk Candy” di Pupa in edizione limitata, il nudo rosato, come “Intense Nude” della linea “I’m Matt” di Pupa, e il rosato scuro, come “Vintage Rose” della linea “I’m Loveproof” di Pupa, con un colore super intenso dall’effetto matt. Con questo tipo di sottotono è di norma meglio evitare l’arancione.

Se invece il proprio sottotono è caldo, i colori perfetti sono l’arancione, come “Ultra Orange”, “Sizzling Orange” e “Flamboyant Orange” della linea “I’m” di Pupa, il rosso corallo, come “Hot Coral” della linea “Made to Last Lip Duo” di Pupa che regala labbra dall’effetto vinile, la pesca nuda e il rosso mattone. In questo caso il colore da evitare è il rosa freddo.

Se infine il sottotono è neutro, la scelta è più semplice perché in linea generale si possono indossare tutti i colori che si desidera, ma è meglio comunque considerare la tendenza dominante del sottotono, data dal colore dei capelli o degli occhi. Con capelli a base fredda come castani scuri e cenere, neri ma anche biondi chiarissimi e platino sono più indicati rossetti con una parte di blu molto presente, come Vibrant Mauve o Shocking Fucsia della linea Natural Side Lipstick, la gamma di Pupa con l’88% ingredienti di origine naturale. Con i capelli a base calda come i biondi dorati, i castani ramati e le varie sfumature dei marroni, sono più adatti colori solari come i terracotta, i castagna, i coralli, gli aranci, i rossi più brillanti, come Euphoria Red della linea Pupa Volume, la gamma di rossetti volumizzante labbra ad azione rapida.

Un ultimo trucco per scegliere il rossetto perfetto è fare la prova non sul dorso della mano, sul polso o sul braccio, ma sui polpastrelli delle dita, perché è il colore della nostra pelle che più si avvicina a quello delle labbra.

L. M.