Bollate: Le luminarie 2019, un mix di novità e tradizione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 novembre 2019 – Luminarie natalizie: anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha proposto, in accordo con i commercianti, le luminarie natalizie, appuntamento atteso e apprezzato da molti bollatesi.

Il tema scelto è un mix di novità e di tradizione, teso a valorizzare due punti della città: il nuovo Teatro “LaBolla” e l’ExpoParx, il parco tra le vie Verdi e Attimo realizzato con le donazioni arboree di alcuni dei paesi che hanno partecipato alla manifestazione EXPO2015.

La via Veneto e la via Cavour sono state addobbate con le bandiere nazionali di alcuni Paesi, proprio per rimarcare lo spirito “internazionale” e la vocazione di Bollate ad essere una città inclusiva che propone attività capaci di andare “oltre il locale”, assumendo così un respiro universale.

Da qui la scelta di dedicare 34 bandiere ad altrettanti paesi europei ed extraeuropei. Le altre 210 luminarie sono, invece, dedicate ai temi classici del Natale: stelle, pacchi natalizi, comete, alberelli e, come negli ultimi anni, la renna natalizia che piace molto ai nostri concittadini.

La novità di quest’anno, oltre alle bandiere, sono tre abeti natalizi luminosi, un grande mappamondo e un’altra installazione “a sorpresa” che troverà il favore dei più piccoli, oltre al classico presepe che sarà allestito, come da tradizione, nella piazza antistante il comune.

Il Natale è anche una festa dedicata alla pace come valore importante e universale della nostra storia e il messaggio che abbiamo voluto proporre quest’anno vuole testimoniare l’appartenenza della comunità bollatese a questi valori.

In allegato, il manifesto delle iniziative che aprono le festività natalizie, realizzato in collaborazione con Gaia Servizi.

Redazione