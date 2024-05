Incidente mortale a Luino, sul posto due elicotteri del soccorso

(mi-lorenteggio.com) Luino, 4 maggio 2024 – Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 15.00, lungo la SP 61, in direzione Cremenaga, quattro veicoli si sono scontrati e uno di questi è caduto in una scarpata, che costeggia la diga di Creva. 7 le persone coinvolte.

Sul posto sono giunti due elicotteri del soccorso, un partito da Milano e l’altro da Como, i Vigili del Fuoco, cinque ambulanze e un’automedica. Un 44enne è deceduto sul colpo, un ferito è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale di Varese, mentre un’altro ferito in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano, sempre in elicottero. Altri feriti sono stati trasportati in ambulanza negli ospedali di Luino e Varese.

V. A.