 Alessandro Capelli, Segretario del PD Milano Metropolitana: ‘Dalla parte delle giornaliste e dei giornalisti AGI e RAI’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2024 – “Come Partito Democratico siamo dalla parte delle giornaliste e dei giornalisti di AGI, che lo scorso mese hanno scioperato per ribadire la loro contrarietà alla cessione dell’agenzia di stampa al polo editoriale del parlamentare della Lega Angelucci, e siamo dalla parte delle giornaliste e i giornalisti RAI, che hanno indetto per il 6 maggio uno sciopero per protestare contro questa destra che vorrebbe trasformare la televisione pubblica in “TeleMeloni”, un megafono della propaganda del Governo.

Questa situazione è inaccettabile.

Di oggi la notizia che Reporter Senza Frontiere registra una chiara mancanza di volontà politica, da parte della comunità internazionale, di far rispettare i principi di tutela dei giornalisti e dei media indipendenti. Ascoltiamo questi gridi d’allarme prima che sia troppo tardi. Difendiamo il servizio pubblico e la pluralità dell’informazione prima di rimanere ostaggi delle destre.”

