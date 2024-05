 La Costituzione Italiana e gli Ordini Cavallereschi Italiani Verso I Cavalieri della Sanità

(mi-lorenteggio.com) Roma, 4 maggio 2024 – Presso la splendida Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto sede della Biblioteca della Camera dei Deputati in Roma si è svolto un interessante dibattito sulla Costituzione Italiana e gli Ordini Cavallereschi, un pomeriggio culturale moderato dal Cavaliere Dottoressa Chiara Benedetta Rita Varisco -Giurista e Criminologa, Officer Distrettuale per prevenzione Bullismo per il Distretto LION 108 Ib1, Presidente Lions Club Lombardia Cavalieri di San Maurizio- che ha diretto la presentazione dei libri “La Costituzione Italiana a 75 anni dalla sua emanazione” e “Gli ordini cavallereschi Italiani. I sistemi premiali conferiti e riconosciuti dalla Repubblica Italiana”.

Un convegno internazionale che ha visto la partecipazione del Lions Club Carate Brianza Cavalieri e il Lions Club Lombardia Cavalieri di San Maurizio, con l’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia sezione di Monza e Brianza, l’Associazione Medici di Origine Straniera (AMSI), il Movimento Uniti per Unire, l’Unione Medica Euro Mediterranea (UMEM), Fraternitas, Unione Sportiva Euro Mediterranea (Usem), Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai), La Scuola Internazionale Unione per l’Italia, unitamente a Radio Co-mai Internazionali ed il Centro Medico Iris Italia.

Tra i graditissimi ospiti che hanno preso parte al dibattito S.E. Sayed Altayeb Ahmed, Ambasciatore della Repubblica del Sudan e Rappresentante Permanente dell’ONU, che non ha fatto mancare i suoi ringraziamenti a tutte le associazioni che hanno voluto la sua presenza, in primis Co-mai, Umem, Uniti per Unire e Amsi, nonchè a tutta la parte organizzativa dell’evento, con in primo luogo l’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia sezione di Monza e Brianza.

E’ poi toccato al Cavaliere Dottoressa Chiara Benedetta Rita Varisco, che ha enunciato una lectio magistralis sulla Magna Charta Italiae, citando illustri madri e padri della Costituzione Italiana e ha sottolineato l’urgenza di trasmettere ai giovani i valori costituzionali per eradicare il bullismo e cyberbullismo, anche attraverso la distribuzione gratuita alle studentesse e agli studenti della Carta Costituzionale nelle scuole di ogni ordine e grado promuovendo l’educazione civica e il rispetto ambientale.

Ha preso poi la parola il Professore Alessio Varisco, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Centennial Charter President del Lions Club Carate Brianza Cavalieri e presidente dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia sezione di Monza e Brianza, autore di molteplici volumi sugli ordini dinastici e i sistemi premiali custoditi nelle maggiori biblioteche nazionali (Quirinale, Farnesina, Braidense, Laurenziana, Casanatense, National Gallery of Londo, Library of Congress di Washington) e prestigiosissime università estere (Berkley, Chicago, Harvard, Illinois, New York, Priceton, Stanford, Yale, Zurigo, oltre alla Sorbona di Parigi, Oxford e nel “Regesta Imperii” nelle università tedesche), presentando la figura dei cavalieri nell’iconografia partendo da San Maurizio, capitano della legione tebea, e passando a San Martino di Tours che “divide il mantello con il povero”. Ecco questa l’urgenza dell’essere cavalieri, del farsi prossimi.

L’Ufficiale Professore Alessio Varisco ha sottolineato poi l’importanza dei cavalieri a favore delle categorie più fragili, promuovendo un momento di riflessione e condivisione, su temi chiave come cultura, sport, buona sanità, prevenzione, dialogo, integrazione. Nel panorama del diritto alla salute e al benessere, l’attenzione dovrebbe essere concentra sempre più sull’aspetto, richiamato da papa Francesco, della solidarietà e della prevenzione: due pilastri fondamentali per costruire una società sana e resiliente. In questa prospettiva, l’evento internazionale odierno ha proposto l’urgenza della costituzione del club digital “I Cavalieri della Sanità”.

L’evento del 2 maggio 2024 è servito a favorire il dialogo tra popoli, mirando a promuovere la sostenibilità dei servizi sanitari e a esplorare nuove modalità per essere solidali e proattivi nella prevenzione delle malattie.

Non dimentichiamo che ci avviciniamo al Giubileo del 2025, e questo evento-dibattito, con l’impegno di tutte le associazioni sopra citate, vuole essere una delle tante tappe di avvicinamento ad un momento di coesioone, dialogo interreligioso così importante come quello che ci attende tra un anno circa.

In un contesto dove la salute e il benessere sono valori universali, “I Cavalieri della Sanità” è stata un’importante occasione per promuovere la solidarietà e la prevenzione, aprendo la strada a nuove forme di collaborazione e impegno nella tutela della salute di tutti.

«Accanto all’impegno dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, siamo lieti di esserci anche noi, con Amsi, Umem, Radio-Co-mai internazionale con la presenza in oltre 120 paesi nel mondo, con la Scuola Unione per l’Italia, con l’Unione Sportiva Euromediterranea e con tutte le Associazioni che fanno parte del Movimento Internazionale Uniti per Unire, che non smettono mai di costruire relazioni, dialogo, iniziative e nel promuovere progetti dove al primo posto c’è la cultura.

In particolare, la relazione del Prof. Foad Aodi, Docente Universitario all’Università di Tor Vergata a Roma, ha affrontato alcuni aspetti fondamentali:

1. Salute Globale ed il Diritto alla salute Internazionale Prevenzione e Riabilitazione delle Patologie dell’Apparato Locomotore

2. Presentazione della Scuola Internazionale Multilingue “Unione per l’Italia ” ed i suoi obiettivi, dipartimenti e mezzi di comunicazione

Il Prof. Aodi nel suo intervento ha affrontato appieno tutti gli aspetti che racchiudono i suoi brillanti incarichi, da quello di professionista sanitario, a quello di docente universitario, con sanità e cultura, senza dimenticare il suo grande impegno nella comunicazione internazionale.

Continua Aodi: «L’obiettivo è anche quello, con il supporto dello strumento della Web Tv Scuola Unione per l’Italia, di diffondere la cultura e la legge italiana presso le comunità italiane di origine straniera, per questo uno dei momenti più importanti è stato quello sul Documento della Carta Costituzionale Italiana, di cui alcuni passaggi sono stati letti anche in differenti lingue per arrivare a tutti.

Cultura, sport, buona sanità, dialogo, integrazione: “I Cavalieri della Sanità” è stata una giornata da non dimenticare».

Così il Prof. Aodi Esperto in Salute Globale, Presidente di Co-mai, Amsi e del Movimento Uniti per Unire, nonché Docente di Tor Vergata e membro del Registro Esperti della Fnomceo dal 2002, già 4 volte Consigliere dell’Ordine dei medici di Roma che è presente tutti i giorni su tv e radio satellitari per parlare di Immigrazione, Salute Globale, eguaglianza e diritti umani.

Valori condivisi dal Prof Varisco e dalla compagine dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia sezione di Monza e Brianza che spendono energie e tempo per l’educazione civica, ambientale e soprattutto per aiutare il prossimo.

