Qual è la migliore web agency di Milano

Milano, 26 febbraio 2020 – Vuoi incrementare il business della tua attività? Rivolgersi ad un’agenzia web specializzata potrebbe essere il migliore dei tuoi investimenti. Una scelta che farà crescere la tua azienda nel mondo digitale.

Una delle web agency di Milano sempre in prima linea per proporre servizi personalizzati all’avanguardia è Nextre Digital: realtà giovane e dinamica che saprà seguirti passo passo nella crescita della tua impresa.

Rivolgersi ad una digital agency come Nextre Digital può darti molti vantaggi. Primo fra tutti il fatto di poter contare su un team di esperti in grado di consigliarti una strategia adeguata alla tua azienda, fissando di volta in volta degli obiettivi da raggiungere.

Ricordati che un sito web non deve essere solo graficamente accattivante, ma anche performante.

Ma come si procede?

Come può essere migliorato il tuo sito web

Se possiedi un sito che fa già il suo modesto numero di visite, puoi pensare di fare un restyling. Cosa significa? Una web agency professionale come Nextre Digital può valutare ciò che funziona bene nel tuo sito per tenerlo, e rimuovere tutto il resto. Da lì inizieranno le modifiche per fare il tuo sito come nuovo, ma senza perdere dati importanti.

Inoltre in questo campo le funzionalità cambiano di giorno in giorno. Se il tuo sito è vecchio e pensato solo per la visualizzazione da PC, dovresti pensare anche ad un restyling del sito responsive. Che cosa significa?

Il tuo sito potrà essere visualizzato anche da mobile (smartphone, tablet etc.) senza perdere la qualità.

Tuttavia per richiedere un servizio di miglioramento o la realizzazione di un sito web, dovresti conoscere tutti i vantaggi.

Ecco cosa può fare un sito web professionale

Un sito web realizzato da professionisti può darti molti più vantaggi rispetto ad un sito “fai-da-te”. Te ne accorgi subito, perchè ha delle funzioni tecniche ben precise e i risultati si vedono velocemente.

Ma cosa fa un sito che funziona davvero?

Genera interesse per la tua azienda;

Si sincronizza con il tuo CRM, come Salesforce o HubSpot;

Si integra con tool come Pardot, Marketo o HubSpot;

Si collega alla piattaforma di email marketing, come Constant Contact o MailChimp;

Raccoglie pagamenti o donazioni in modo sicuro;

Consente agli utenti di compilare moduli direttamente sul tuo sito e inviarli al tuo team;

Navigazione user friendly, contenuti ottimizzati per i motori di ricerca e pagine ottimizzate;

Ha moduli online sicuri;

Ha un certificato SSL e protocollo HTTPs.

Ricordati che la realizzazione di un sito web personalizzato può fare aumentare il tuo business, potenzialmente in tutto il mondo. Motivo per cui è un investimento da fare con cura e attenzione.

Cercare un’agenzia web specializzata a Milano

Dopo aver capito quali sono i punti su cui ti interessa investire è necessario individuare l’agenzia che fa al caso tuo. Sul territorio nazionale ce ne sono tante, molte delle quali specializzate in un settore piuttosto che in un altro.

Sebbene sia un’agenzia web con sede a Milano, Nextre Digital è a disposizione per clienti di tutto il mondo per i quali mette a disposizione la sua esperienza nella realizzazione di siti web e e-commerce.

Non abiti a Milano e pensi che sia scomodo scegliere un partner geograficamente lontano? Nessun problema, grazie a strumenti come Skype o FaceTime potrai comunicare agevolmente con il team dove e quando vuoi. Facile, no?

Affidarsi a una digital agency di esperienza

Sebbene sia un settore relativamente giovane, il digital marketing gode già di una sua storia. Per questo motivo è più che fondamentale rivolgersi a un’agenzia di web marketing esperta, che dimostri di conoscere approfonditamente il settore.

Non scegliere un’agenzia web a scatola chiusa, raccogli ogni informazione possibile per capire se:

Si tratta di una realtà solida e che funzioni;

Si tratta di un’agenzia che ha esperienza nel tuo settore;

È specializzata nella realizzazione di siti web user friendly con contenuti ottimizzati per la conversione;

Segue gli ultimi trend in fatto di grafica;

Vanta una solida community di followers sui social network.

Come abbiamo già detto la realizzazione di siti web comporta un investimento, più o meno oneroso, dunque sarà di tuo interesse rivolgerti ad un partner solido capace di garantirti un reale posizionamento sui motori di ricerca.

Rivolgendoti ad una realtà di questo tipo potrai assicurati il supporto di professionisti specializzati nello sviluppo di siti web e digital marketing.

Le recensioni degli utenti

Il parere degli altri utenti a volte è determinante nella decisione di avvalersi o meno di un servizio. In questo infatti il web è molto trasparente e, grazie alle recensioni degli utenti, tante persone sono portate a rivolgersi ad una web agency di Milano piuttosto che a un’altra.

Se sei indeciso tra diverse realtà, una sbirciata tra le recensioni dei clienti può essere illuminante. I feedback online sono una garanzia del reale successo di una web agency presso il pubblico.

Questo vale anche per Nextre Digital che si impegna costantemente a garantire ai propri clienti servizi mirati e altamente professionali: che si tratti del restyling di siti responsive o della realizzazione di e-commerce.

Fai tante domande

Con tutte queste informazioni in mano dovrebbe esserti più chiaro come interfacciarti ad una web agency.

Tuttavia non è ancora finita. Gli stessi esperti di Nextre Digital affermano infatti che sono più che felici quando vengono contattati da utenti propositivi, che si lanciano subito facendo tante domande.

Se farai delle domande il team dell’agenzia web di Milano non solo capirà di cosa avrai realmente bisogno, ma soprattutto avrà l’impressione di parlare lo stesso linguaggio, senza doversi perdere in dettagli.

Insomma, se conosci la terminologia usala e non avere timore! E’ a tuo vantaggio.

Qualche domanda di esempio

Ti proponiamo qualche domanda di esempio, utile da usare quando ti ritrovi a tu-per-tu con una web agency. Le risposte possono aiutarti a capire la terminologia e il perchè di queste domande.

Usate un CMS per sviluppare i vostri siti web? Se sì quale?

La risposta ovviamente è sì, tuttavia la domanda è più che lecita. Per chi non lo sapesse il CMS (content management system) è una piattaforma che permette facilmente di apportare modifiche al sito web, senza dover passare per HTML o CSS. Questo rende molto più agevole il restyling di siti web responsive. I CMS più utilizzati sono WordPress, Joomla, Magento.

Avete sviluppato siti web simili a quello che vorrei io?

Come abbiamo detto sondare l’esperienza della web agency nel proprio settore è molto importante, soprattutto nel caso in cui tu abbia bisogno di sponsorizzare un’attività molto specifica come ad esempio uno studio legale

Posso incontrare il team che si occuperà del mio posizionamento sui motori di ricerca?

Certo che sì, ma non solo. Il team sarà a disposizione durante tutto il processo e, se desideri, anche in via continuativa. Se non vivi in città puoi cominciare con il team della tua agenzia web di Milano anche via Skype.

Mi insegnerete a usare il mio sito web?

Se lo desideri si, in questo modo potrai occuparti tu stesso di tutti gli aggiornamenti – fondamentale per siti web ed e-commerce. In caso contrario potrai affidare tutto al team che ha progettato il tuo sito web. A te la scelta!

Offrite servizi SEO?

Certo! La SEO (serch engine optimization) è importantissima per il posizionamento del tuo sito sui motori di ricerca. Dal momento che l’algoritmo che regola l’ottimizzazione è in costante cambiamento è consigliabile rivolgersi a un’agenzia digital che abbia un consolidato reparto marketing.

Ora che ti è più chiaro quali sono i procedimenti e le domande da fare ad una web agency, contatta Nextre Digital per avere più informazioni e realizzare il tuo sito web.

