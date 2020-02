COMUNE. PRECISAZIONE SU COMANDANTE POLIZIA LOCALE MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2020 – In merito alle notizie di stampa che stanno circolando, si precisa che il Comandante della Polizia locale di Milano Marco Ciacci non ha avuto contatti ravvicinati e prolungati con la persona dello staff del Presidente di Regione Lombardia trovata positiva al Coronavirus e, pertanto, non necessita di alcun isolamento. Si precisa inoltre che il Comandante della Polizia locale non fa parte dell’Unità di crisi regionale.

Il lavoro del Comandante prosegue secondo le indicazioni di comportamento fornite a tutti i cittadini dal Ministero della Salute.

V.A.