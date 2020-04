CORONAVIRUS. POLIZIA LOCALE CONSEGNA 44 COMPUTER AI RAGAZZI DELL’ISTITUTO TECNICO “E. TORRICELLI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2020 – Tra ieri e oggi, la Polizia locale di Milano ha consegnato a 44 ragazzi dell’Istituto Tecnico “E. Torricelli” altrettanti computer con cui seguire le lezioni a distanza.

La proposta è nata dall’agente che ha ricevuto la chiamata della Dirigente scolastica, che cercava informazioni per le autocertificazioni da far compilare ai genitori per il ritiro.

L’agente ha dunque portato al Comandante Marco Ciacci e alla vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo l’idea che fosse proprio la Polizia locale a occuparsi di queste consegne, a Milano e fuori città. E così, anziché solo un’informazione, la Dirigente ha trovato un aiuto.

“Siamo stati subito entusiasti dell’idea del nostro agente – spiega il Comandante Marco Ciacci –, che dà il metro di quanto la Polizia locale sia vicina ai cittadini concretamente. Non si tratta solamente di un’azione simbolica, anzi, siamo intenzionati a replicare questo servizio anche per altre scuole, qualora ne avessero bisogno”.

Redazione