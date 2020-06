INSEGUIMENTO A TREZZANO: 10KG DI COCAINA PURA SEQUESTRATI E DUE ARRESTI

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 4 giugno 2020 – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Cornaredo, durante servizio perlustrativo del territorio, ha tratto in arresto in flagranza due magrebini, censurati e domiciliati in Peschiera Borromeo, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, nella circostanza, dopo aver notato i predetti con atteggiamento sospetto mentre percorrevano la Vecchia Vigevanese, a bordo di unaToyota Corolla, ingaggiavano un breve ma intenso inseguimento, riuscendo a bloccarli mentre tentavano di darsi a precipitosa fuga a piedi.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire, all’interno del mobilio dell’abitazione:

– nr. 10 panetti contenenti complessivi kg. 10 di cocaina pura;

– somma contante pari euro 227.000 suddivisa in banconote di diverso taglio, considerata il provento dell’attività illecita.

Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato sul mercato milanese circa 3 milioni di euro.

Arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati presso la casa circondariale di Milano San Vittore, su diposizione A.G. informata dalla Stazione CC di Cornaredo che procede.