VIGEVANO: OTTANTENNE SVENTA LA TRUFFA DELLO SPECCHIETTO

CODACONS: SUL VERSANTE DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI E’ IMPORTANTISSIMA LA PREVENZIONE, IN QUESTO CASO L’ANZIANA VITTIMA ERA A CONOSCENZA DEGLI ESCAMOTAGE DEI TRUFFATORI E COSI’ HA POTUTO DENUNCIARLI. IL CODACONS SI RISERVA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 8 ottobre 2020. E’ accaduto pochi giorni fa; l’anziano signore stava percorrendo via del Cimitero al volante della sua auto quando ha avvertito distintamente un colpo sulla fiancata sinistra. Subito dopo è stato fermato da un’auto e accusato di averlo colpito con lo specchietto; il pensionato ha obbedito ma quando si è sentito proporre di risolvere la questione senza coinvolgere l’assicurazione non ha avuto più alcun dubbio di trovarsi dinanzi ad un truffatore ed ha subito avvertito la polizia. Nonostante la fuga repentina del truffatore la polizia, controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona e, grazie al numero di targa opportunamente segnato dall’anziano, è potuta risalire alla sua identità. L’uomo è stato denunciato per truffa.

Codacons: “Anche in questo caso, l’anziano pensionato vittima del raggiro ha potuto mettere in fuga il malfattore solo perché informato su questa specifica modalità di truffa. E’ la dimostrazione che le campagne informative sul territorio producono i loro effetti consentendo agli anziani di proteggersi da questi truffatori. Il Codacons si riserva la costituzione di parte civile nell’instaurando processo penale. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale giudiziale e stragiudiziale è possibile contattare il Codacons all’indirizzo codacons.pavia@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

V.A.