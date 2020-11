Cosa fare per la festa di laurea a Milano (concesso dalla quarantena)

Milano, 28 novembre 2020 – Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero della Salute in vigore con il DPCM in corso sono molto chiare: non si può festeggiare in pubblico e i locali restano chiusi.

La parola d’ordine è prudenza, e l’obiettivo principale resta quello di rimettere la curva dei contagi sotto controllo.

Prosegue la sospensione di tutte le attività da ballo sia all’aperto che al chiuso, sia che abbiano luogo in discoteca, nelle sale da ballo o nei locali similari, negli spazi comuni o in altri luoghi aperti al pubblico.

Se i locali e i ristoranti sono chiusi, se non si possono creare assembramenti, se le feste sono vietate, come si può organizzare la propria festa di laurea?

Per fortuna in vostro soccorso arriva il sito Festa di Laurea a Milano grazie al quale tutto sarà più chiaro e semplice.

Si tratta di una vera e propria guida online specializzata nell’organizzazione delle feste di laurea perfette.

Il sito è una vera e propria guida online, dove il qualificato e attento staff aggiorna quotidianamente le news e le regole imposte giorno per giorno per contrastare la pandemia.

Feste di Laurea ai tempi della pandemia

Grazie al sito dedicato alle feste di laurea, potrete trovare la soluzione ideale per la vostra festa, anche in un periodo così difficile per tutto il mondo.

Sarete sicuri di organizzare una festa indubbiamente memorabile sotto ogni punto di vista, da condividere con amici e parenti, rispettando appieno tutte le regole e le restrizioni.

A causa della pandemia dobbiamo restare a casa, questa è la raccomandazione che continuiamo a sentirci dire. E allora perché non organizzare una bella festa virtuale?

La tecnologia ci viene in soccorso e grazie alle connessioni internet e a un dispositivo come un pc, uno smartphone o un tablet, potremo organizzare un virtual party memorabile.

Feste di laurea digitali e covid

Organizzare una festa di laurea virtuale richiede delle semplici regole.

Prima di tutto bisogna scegliere un giorno, un orario e una piattaforma e comunicarlo a tutti gli invitati.

Non bisogna rinunciare a sentirsi al meglio anche se la festa è a distanza. Quindi è importante dedicarsi del tempo per sé per qualche coccola extra come una bella piega, una maschera o uno scrub sotto la doccia e indossare il vestito più bello che abbiamo nell’armadio. Da non trascurare un make-up curato e una nail-art originale.

Inoltre è importante allestire al meglio la stanza che si utilizzerà per posizionare il pc, mettendo anche della bella musica di sottofondo, magari scegliendo tra le nostre canzoni preferite.

Da non dimenticare una buona torta e una bottiglia di spumante, per ricreare il momento del taglio della torta e del brindisi, magari alzando i calici tutti insieme nello stesso momento per sentirsi vicini anche se lontani.

Tanti i consigli e i suggerimenti che troverete nel sito dedicato alle feste di laurea, che potranno guidarvi nella scelta della festa perfetta per rendere il giusto omaggio a questo momento così importante per la vita di ognuno.

Per qualsiasi dubbio o consiglio potrete contattare lo staff del sito Festa di Laurea Milano, sia online sia telefonicamente, 24h su 24h (call center informazioni & prenotazioni: 02 84571125).

L. M.