INCIDENTE SUL LAVORO A PERO: OPERAIO 36ENNE PRECIPITA DA IMPALCATURA

(mi-lorenteggio.com) Pero, 19 gennaio 2021 – Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 13:56, in via Gabriele D’Annunzio, 26/A, un operaio di 36 anni, K. S. F. M., maschio 36 anni, per cause in fase di accertamento, è precipitato

da una impalcatura e da un’altezza di circa 3 metri, riportando un trama cranico-facciale e slogatura alla gamba destra. Soccorso è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Poco dopo alle ore 14.10, in via Pisacane, 32, in un altro infortunio, un uomo di 55 anni è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano

V. A.