ORGOGLIO COLDIRETTI, DOMANI 30/4 A OPERA (MI) IL VIA ALLE CELEBRAZIONI PER GLI 80 ANNI

Il presidente nazionale Prandini all’evento nell’Abbazia di Mirasole

(MI-lorenteggio.com) Opera, 29 aprile 2024. Il presidente nazionale Ettore Prandini parteciperà insieme ai soci della federazione di Milano, Lodi e Monza Brianza all’apertura delle celebrazioni per gli 80 anni di fondazione della Coldiretti, che domani, martedì 30 aprile 2024, vedranno mobilitarsi non meno di 50 mila agricoltori di tutta Italia, riuniti in 96 assemblee per pianificare le battaglie sindacali dei prossimi mesi, anche in vista del voto europeo.

L’appuntamento sul territorio – precisa la Coldiretti interprovinciale – è alle ore 17.45 presso l’Abbazia di Mirasole, nel comune di Opera (MI). Dopo l’aperitivo di benvenuto, i soci di Milano, Lodi e Monza Brianza sono invitati ad assistere a una tavola rotonda sui temi di attualità dell’agricoltura italiana e lombarda alla quale parteciperanno, con Ettore Prandini, anche il presidente della Coldiretti interprovinciale Alessandro Rota, il presidente del CIB – Consorzio Italiano Biogas, Piero Gattoni, e il docente di Finanza aziendale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Alfonso Del Giudice. L’introduzione è affidata a Umberto Bertolasi, direttore della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza; modera Fabrizio Rotta, Ceo di Very Personal Consulting.

Dal lancio della raccolta firme europea per l’origine obbligatoria su tutti gli alimenti al contenimento della fauna selvatica, passando per la moratoria dei debiti a favore delle aziende agricole e per il contesto macroeconomico in cui si muove il settore primario, fino alle agroenergie – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – sono alcuni degli argomenti che verranno affrontati nell’incontro all’Abbazia di Mirasole, nell’ottantesimo anniversario della più grande associazione agricola d’Italia e d’Europa.