Giorno della Memoria. Pietre d’Inciampo anche a Cornaredo

Cornaredo, 22 gennaio 2021 – In occasione della ricorrenza del “Giorno della Memoria”, l’Amministrazione Comunale e ANPI (sezione Giulia Lombardi di Cornaredo-Settimo Milanese) hanno deciso di posare due pietre d’inciampo a ricordo di due cittadini cornaredesi uccisi nei campi di sterminio. La pietra d’inciampo è un semplice sampietrino, come i tanti che pavimentano le strade delle nostre città, ma dall’enorme forza evocativa, perché collocato davanti all’abitazione dei deportati: a Cornaredo, la pietra in ricordo di Mario Grassi verrà posata in via Magenta, 73, mentre quella in ricordo di Adolfo Brivio in via San Carlo 11.

Sulla pagina Facebook delle biblioteche di Cornaredo e San Pietro all’Olmo verrà pubblicato un post con materiale informativo di vario tipo: saggi, romanzi, DVD, documentari e film. Quanto segnalato potrà essere preso in prestito.