(mi-lorenteggio.com) Corsico, 26 febbraio 2021- Stamane, intorno alle ore 9.30, lungo la Nuova Vigevanese, all’altezza dell’ingresso per il polo commerciale dell’Esselunga, per un incidente con il monopattino, un ragazzo di 18 anni è caduto riportando lievi ferite. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde è stato trasportato in codice verde alla clinica Sant’Ambrogio di Milano.