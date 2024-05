Antonio Albanese a Cesano Boscone

Proiezione del film “Cento domeniche”

Incontro con don Massimo Mapelli e monsignor Davide Milani

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 4 maggio 2024. Parlare di precariato, impoverimento e indebitamento attraverso il cinema. E farlo con Antonio Albanese, regista e attore del film “Cento domeniche”, opera che tratta proprio questo tipo di tematiche. Il popolare artista lecchese sarà al Cinema teatro Cristallo di Cesano Boscone (via monsignor Domenico Pogliano 7a) lunedì 6 maggio, alle ore 21.

Dopo la proiezione della pellicola Albanese verrà intervistato da don Massimo Mapelli, presidente dell’associazione Una casa anche per te e da monsignor Davide Milani, presidente della fondazione Ente dello spettacolo. All’iniziativa interverranno anche don Luigi Caldera, decano di Cesano Boscone e Luciano Gualzetti, direttore di Caritas ambrosiana.

«Abbiamo scelto di proporre questo film», spiega don Mapelli, «perché racconta storie che si legano molto alla quotidianità dei nostri centri di ascolto e all’attività del nostro sportello

antimafia. Sono vicende umane che segnano anche un territorio difficile come quello del sudovest milanese e a cui tentiamo di dare risposta utilizzando a volte i beni confiscati. Il linguaggio cinematografico ci permette di parlare a un pubblico più ampio e di condividere maggiormente queste problematiche».

La serata è stata organizzata dall’associazione Una casa anche per te (Ucapte) per ricordare due anniversari e due persone particolarmente significative.

Il primo anniversario è l’inaugurazione, un anno fa, di “Casa Pio La Torre”, a Trezzano sul

Naviglio. Si tratta di un bene confiscato gestito dalle parrocchie del decanato insieme a Ucapte. Nella struttura trovano spazio un appartamento per l’ospitalità di uomini adulti e un servizio di docce e prima accoglienza per chi vive in strada. Nei primi dodici mesi di attività “Casa Pio La Torre” ha dato risposta complessivamente a dieci uomini accomunati dal bisogno temporaneo di un’abitazione. Diversi tra loro sono già usciti seguendo appositi percorsi predisposti da Ucapte in collaborazione con Caritas ambrosiana e i servizi sociali di riferimento.

Il secondo anniversario è un anno dall’apertura dello Sportello solidale antimafia di Corsico, gestito con il Piano di zona del corsichese. Le attività dello Sportello hanno riguardato la promozione di iniziative volte a farlo conoscere e dare così la possibilità a chi è vittima della criminalità, di usura o di problemi legati al gioco d’azzardo, di sapere che c’è un luogo su cui può fare affidamento. Sono finora sei le persone prese in carico e accompagnate.

I due anniversari si legano alla memoria di due personalità che hanno contribuito alla vita di impegno civico e sociale del territorio del sudovest Milano. La prima è Renato Gelli, responsabile per tanti anni della Caritas del decanato di Cesano Boscone. «Un uomo»‚ racconta don Mapelli, «che con instancabile dedizione ha seminato tantissimo in questi comuni, sia nella capacità di costruire reti e legami per dare risposte ai bisogni delle persone in difficoltà, sia per essere spina nel fianco tanto della Chiesa quanto delle istituzioni nel ricordare a tutti che dobbiamo ripartire sempre dai poveri e, in particolare, che la Chiesa deve prediligere i poveri».

La seconda figura che Ucapte vuole ricordare è Davide Salluzzo, importante esponente

dell’antimafia lombarda, cui è anche intitolato lo Sportello solidale antimafia di Corsico. «Davide», ricorda don Mapelli, «era referente regionale di Libera e volle che la sede dell’associazione non fosse aperta in centro a Milano, ma a Trezzano sul Naviglio perché riteneva che fosse meglio abitare e presidiare un territorio carico di complessità e così tanto attraversato dalla presenza della criminalità organizzata. A lui dobbiamo questo sguardo e anche la caparbietà di creare risposte concrete utilizzando i beni confiscati e restituire giustizia».