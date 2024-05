Note di Speranza, il nuovo progetto di alfabetizzazione del Distretto 2042 del Rotary International

Il Distretto 2042 del Rotary International e il Concorso Internazionale di Canto Lirico Giuditta Pasta insieme per lanciare un innovativo progetto di alfabetizzazione musicale.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2024 – Nel corso della terza edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico Giuditta Pasta, indetto dall’Amministrazione Comunale di Saronno, il Distretto 2042 del Rotary International, che raggruppa 51 Club nella fascia pedemontana della Lombardia, tra cui il Rotary Club di Saronno, annuncia l’inizio di un ambizioso progetto di alfabetizzazione musicale. Questa collaborazione segna l’inizio di un percorso innovativo focalizzato su una delle sette aree di intervento prioritario della Rotary Foundation.

“Note di speranza”, questo il titolo della nuova iniziativa, prevede uno sviluppo articolato che, partendo dalla musica lirica, affronterà progressivamente anche altri generi musicali per promuovere l’accesso alla cultura musicale e all’istruzione di qualità, offrendo opportunità educative uniche per avvicinare i ragazzi (e non solo) al mondo della musica, iniziando proprio dal canto lirico.

Il progetto nasce dall’idea di promuovere l’alfabetizzazione musicale come veicolo di crescita e inclusione sociale attraverso strumenti di condivisione innovativi. Il Distretto 2042 del Rotary International, con una serie di iniziative mirate, renderà disponibili percorsi educativi per rendere la musica lirica e la sua comprensione, accessibili a un’ampia gamma di individui – principalmente studenti delle scuole medie primarie e secondarie – indipendentemente dalla loro età, nazione, background o condizione socio-economica.

Il Governatore del Distretto 2042 del Rotary International, Giuseppe Del Bene, ha commentato: “Siamo entusiasti di unire le nostre forze con il Premio Giuditta Pasta partecipando come contributori alla premiazione per realizzare questa prima tappa di un significativo progetto di alfabetizzazione musicale, che si inserisce in un percorso di lunga tradizione del nostro Distretto. Crediamo fermamente che l’educazione musicale, come il Rotary e lo stesso Concorso, non abbia confini geografici, e abbia il potere di trasformare vite e comunità. Siamo determinati a rendere questa opportunità accessibile a tutti coloro che desiderano imparare e crescere attraverso la musica.”

I contenuti saranno resi disponibili sul portale www.alfabetizzazione.it che già offre gratuitamente i materiali prodotti dalla Commissione preposta del Distretto Rotary 2042, nata nel 1996.