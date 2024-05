Rho. Un week end ricco di eventi: grande partecipazione a Villa Burba, in piazza San Vittore, al Plis, al Teatro Civico

Un week end ricco di eventi: grande partecipazione a Villa Burba, in piazza San Vittore, al Plis, al Teatr

Rhodensi coinvolti in numerose iniziative di animazione e cultura. Ecco i nomi dei vincitori del concorso “Disegna il tuo parco”

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 22 maggio 2024 – Mentre è in corso la Settimana dello Sport, che coinvolge migliaia di atleti e che proseguirà fino a domenica 26 maggio 2024, non si spegne in città l’eco dei tanti eventi che hanno animato la città nello scorso fine settimana. Un week end particolarmente ricco di appuntamenti culturali e di aggregazione.

Rho ha risuonato di musica, di gesti d’arte, di curiosità, di esplorazione della natura, di persone che si sono messe in gioco per condividere momenti unici.

Un ringraziamento particolare da parte dell’Amministrazione comunale va a quanti hanno reso possibile questi eventi.

A Martino Tosi, per l’organizzazione di Piano Square che ha portato sul palco di piazza San Vittore tanti giovanissimi musicisti pronti a esibirsi davanti a un grande pubblico.

All’Accademia Stabat Mater per la caccia al tesoro musicale “Chi cerca…suona” organizzata nel parco di Villa Burba, nell’ambito del progetto Crisalidi.

A Regis, Rete dei Giardini storici, per le lezioni di Shiatsu ideate nel verde, tra piante secolari sempre alla Burba.

A Ferdinando Faraò per l’appuntamento di Jazz Club 2024 con la mostra fotografica di Gianni Grossi e il concerto piano solo di Alberto Tacchini.

A Passi e crinali per il laboratorio sui bachi da seta che ha portato a scoprire la storica lavorazione che per decenni ha dato lavoro ai rhodensi a Villa Burba, accanto ai gelsi ormai secolari.

Al Corpo musicale cittadino parrocchiale per lo straordinario Candle Concert Band al Teatro Civico de Silva: le musiche suonate dalla banda sono risuonate in una sala colma di candele led, che hanno reso l’atmosfera particolarmente suggestiva. L’arrivo delle Cornamuse Orobiche ha arricchito la serata, portando i musicisti in kilt a sfilare sul palco e tra le candele.

A Pietro Occhio, agli Amici del PLIS, oltre alle tantissime realtà e ai tanti volontari coinvolti nella Festa al Plis del Basso Olona: fra laboratori, giochi di una volta, bancarelle di prodotti a chilometro zero del Distretto Agricolo della Valle Olona e tanti laboratori, la domenica baciata dal sole è stata particolarmente allegra per adulti e bambini.

Ecco i nomi dei giovanissimi studenti vincitori del concorso “Disegna il tuo parco” premiati dall’Amministrazione comunale. I ragazzi hanno lavorato con i loro insegnanti sul rapporto tra cittadini e spazi verdi e conquistato borse di studio messe in palio dall’Associazione Gentile. Per la giuria non è stato facile scegliere: la fantasia dei bambini offre sempre spunti innovativi e interessanti.

TERRAZZANO

Ariel Riso, 5A

Rebecca Ragusa, 5A

MAZZO

Aurora Di Dio Calderone, 5A

Leonardo Demontis, 5B

LUCERNATE

Antonella

PASSIRANA

Fatima Mekaway, 5A

VIA TEVERE

Agnese Nobile, 5B

Alessandro Boselli, 5B

MARCONI

Malak, 5A

SAN CARLO

Cecilia Manes, 5A