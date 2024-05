ROGGIANI, PD LOMBARDIA: CON LA NOSTRA SQUADRA PER UN’EUROPA PIÙ FORTE, DIRITTI, VALORI E ATTENZIONE AI TERRITORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2024. Questa mattina il Partito Democratico Lombardo ha tenuto la riunione dell’assemblea regionale, dove è stata presentata la lista dei candidati lombardi alle elezioni europee all’interno della lista del nord ovest: Cecilia Strada, Irene Tinagli, Giorgio Gori, Eleonora Evi, Pierfrancesco Maran, Patrizia Toia, Emanuele Fiano, Monica Romano, Fabio Pizzul, Paola Giudiceandrea, Fabio Bottero.

“Mancano 35 giorni alle elezioni” dichiara Silvia Roggiani, Segretaria del PD Lombardia, “e quanto è accaduto negli ultimi mesi ci ha consegnato un mondo più sfiduciato, precario, preoccupato. Uno scenario di insicurezza che, come abbiamo già visto alle ultime elezioni politiche, gonfia le vele della destra e favorisce populismi e astensione.

Una la destra che però al governo, in Italia e in Lombardia, ha dimostrato i propri limiti, la propria incapacità nello sfruttare le tante opportunità date dall’Unione Europea e la grande propaganda sulla pelle delle persone. Lo vediamo con lo stato di attuazione del PNRR, lo abbiamo visto con la vergognosa richiesta di Fontana per una deroga sulla qualità dell’aria della Pianura Padana, lo vediamo coi tagli ai disabili e alle loro famiglie.

La nostra campagna elettorale metterà al centro le grandi sfide valoriali per un’Europa più forte, metteremo al centro i diritti delle persone e l’attenzione ai territori.

Ci batteremo per un modello di società diverso da quello immaginato dalla destra, contro il modello dei bonus una tantum, ma a favore del salario minimo che dia dignità a tutti i lavori, contro il modello di santità di Bertolaso, che non si occupa delle reali problematiche di cittadini e cittadine, ma proponendo una sanità diversa, con la nostra proposta di legge di iniziativa popolare già firmata da oltre 12mila persone.

Con queste elezioni vogliamo portare in Europa le nostre rappresentanti e i nostri rappresentanti, una squadra che è un mix di competenze e novità per restituire speranza, voce, e la rassicurazione di una politica vicina e in ascolto, che si fa carico dei problemi e delle aspirazioni di persone, famiglie, realtà sociali e imprenditoriali”.