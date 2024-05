APRE A MILANO IL COMITATO PER IL SEN. MARIO MANTOVANI CANDIDATO AL PARLAMENTO EUROPEO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2024 – Sarà inaugurato oggi, sabato 4 maggio, alle ore 16.30 in via Plinio 10 a Milano il comitato elettorale per il sen. Mario Mantovani, candidato di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo.

In attesa delle elezioni, che si svolgeranno i prossimi 8 e 9 giugno, il comitato sarà aperto tutti i giorni per i cittadini che vorranno ritirare materiale elettorale e conoscere il candidato.

Saranno presenti all’inaugurazione l’on. Andrea Mascaretti, l’on. Lucrezia Mantovani, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere metropolitano Guglielmo Villani e il vice coordinatore FDI di Milano Città Deborah Dell’Acqua.