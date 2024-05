Opera. Inaugurata la nuova Via Croce Rossa

(mi-lorenteggio.com) Opera, 4 maggio 2024 – A Opera, per la prima volta, viene inaugurata la Via Croce Rossa, che si trova proprio dove sorge l’attuale sede dell’importante associazione. Da quarant’anni infatti il comitato di Opera lavora in maniera instancabile, continua e fondamentale sul territorio.

“Vogliamo ringraziare gli oltre 300 volontari operesi, il Presidente nazionale della Croce Rossa, Rosario Maria Gianluca Valastro che è qui con noi, il Presidente del comitato operese Danilo Esposito, e naturalmente tutti quelli che dedicano il proprio tempo e le proprie energie per il prossimo, e cioè i dipendenti e i volontari della nostra Croce Rossa. La mia Amministrazione è orgogliosa di aver accolto la richiesta di intitolazione della via ed io oggi sono felice di questo taglio del nastro” ha dichiarato la sindaca Barbara Barbieri.

L’inaugurazione del 4 maggio apre la settimana della Croce Rossa, che da centosessant’anni è davvero un importante motore nel volontariato in Italia e nel mondo.

“Grazie a tutti quanti: siamo fieri per questa intitolazione, frutto della fattiva collaborazione con le istituzioni.

Ringrazio il Presidente nazionale di Croce Rossa Rosario Maria Gianluca Valastro che oggi ci onora della sua presenza, ringrazio la sindaca Barbieri e il Comune che hanno accolto con calore la nostra richiesta di intitolazione, e desidero rivolgere il mio pensiero a tutti quelli che rendono possibile l’azione di Croce Rossa sul territorio: siamo tanti – 25.000 in Lombardia, a Opera 300 volontari e 5 dipendenti – e vogliamo essere sempre di più. Siamo uomini e donne che ci mettono cuore, testa e anima, e che non si stancano mai. Operiamo con il soccorso sanitario, con la distribuzione dei pasti, con l’attività per le persone senza fissa dimora, nelle emergenze del territorio e in tanti altri ambiti. E lo facciamo sempre con il sorriso, anche quando la fatica prende il sopravvento, perché sappiamo che l’Umanità tra persone può davvero fare la differenza. E noi siamo qui proprio per questo” dichiara il presidente della Croce Rossa di Opera Danilo Esposito.