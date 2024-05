ZTL, Ciocca (LEGA): “Con il pretesto ambientale, Sala fa cassa sulla pelle dei residenti e dei commercianti sui Navigli”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2024 – “Ancora una volta vediamo Milano bastonata dall’amministrazione di sinistra, che con il pretesto ambientale fa cassa sulla pelle dei residenti e dei commercianti di via Ascanio Sforza sui Navigli”. L’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca interviene sulla vicenda della zona ZTL, provvedimento che da un anno sta deprimendo economicamente l’area e arrecando gravi disagi ad abitanti e attività economiche.

Come denunciato dai commercianti, nell’ultimo periodo hanno chiuso otto locali. Non va meglio per gli abitanti, costretti a parcheggiare i propri mezzi distanti dalle loro case, rendendo difficile perfino il portarsi a casa la spesa. Tale disastro ha sollevato la protesta, culminata in un presidio per dire no alle telecamere e alle restrizioni.

“In nome del verde il sindaco Sala ci mette al verde. Quando si tratta di intensificare i sistemi di videosorveglianza per la sicurezza il nulla cosmico , ma le telecamere ai varchi delle ztl (e nemmeno poche, ben 43) funzionano perfettamente”.

