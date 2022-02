Incidente a Monza al Rondò dei Pini, auto si ribalta: feriti tre ragazzi, due gravi

Ultimo aggiornamento il 5 Febbraio 2022 – 8:58

(mi-lorenteggio.com) Monza, 5 febbraio 2022 – Stamane, intorno alle ore 5.45, in piazza Virgilio, Rondò dei Pini, il conducente di una vettura, con a bordo altri due giovani, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura, uscendo di strada e ribaltandosi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, insieme a tre ambulanze e a due automediche, che hanno soccorso i tre ragazzi, uno di 21 anni, uno di 25 anni e uno di 27 anni. Un ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, un altro sempre in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano, un altro in codice giallo all’ospedale di Desio. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi.

V. A.